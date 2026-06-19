El multimillonario asiático que entró en uno de los mayores proyectos de gas de Latinoamérica

La creciente carrera mundial por asegurar nuevas fuentes de energía acaba de atraer a uno de los empresarios más ricos del planeta hacia América Latina. Gautam Adani, fundador del Grupo Adani y una de las mayores fortunas de Asia, quedó vinculado a uno de los proyectos energéticos más ambiciosos que se desarrollan actualmente en Argentina, país que busca convertirse en un nuevo exportador relevante de gas natural licuado (GNL) para los mercados internacionales.
Lea también: No toda la minería artesanal es legal: estas son las condiciones que exige Colombia
La llegada del conglomerado indio se produce a través de Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), la mayor compañía de transporte integrado de India. Según informó oficialmente la empresa, una de sus filiales obtuvo un contrato de servicios marítimos por 10 años relacionado con la primera exportación de GNL de Argentina, en una operación que además marca la entrada formal del grupo a Sudamérica.
La noticia también pone nuevamente en el radar a Gautam Adani, cuya fortuna asciende a US$86.900 millones, de acuerdo con el ranking en tiempo real de Forbes. El empresario es actualmente una de las personas más ricas de Asia y lidera un conglomerado con intereses en puertos, aeropuertos, energía, logística, minería, infraestructura, medios de comunicación y energías renovables.
La puerta de entrada de Adani al proyecto de gas en Latinoamérica
De acuerdo con información oficial divulgada por APSEZ, el contrato fue adjudicado a Adani Harbour International FZCO, filial de la compañía, mediante un consorcio conformado junto al grupo argentino Meridian Group.
La adjudicación fue realizada por Southern Energy SA (SESA), tras un proceso de licitación internacional, y permitirá al grupo participar en la logística marítima de uno de los proyectos energéticos más importantes que actualmente desarrolla Argentina.
Según explicó la compañía india, el acuerdo fortalece su presencia en las cadenas globales de logística energética y amplía su capacidad de prestar servicios especializados para proyectos vinculados a hidrocarburos y gas natural.
La operación también implica la participación de APSEZ en Meridian Transportes Marítimos S.A., empresa conjunta en la que la filial de Adani tendrá una participación del 51 %, mientras que Meridian Group conservará el 49 % restante.
La operación está relacionada con Southern Energy FLNG, considerado uno de los desarrollos energéticos más importantes actualmente en ejecución en Argentina.
Según el comunicado oficial de APSEZ, el proyecto está siendo desarrollado por Southern Energy SA, una sociedad integrada por Golar LNG y Pan American Energy (PAE), y se ubicará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.
Puede interesarle: Nuevo requisito para visitar algunos parques naturales de Colombia
La iniciativa contempla utilizar el gas transportado por el gasoducto General San Martín para abastecer al buque FLNG Hilli Episeyo, donde se realizará el proceso de licuefacción necesario para exportar el combustible hacia mercados internacionales.
De acuerdo con la compañía india, se espera que las operaciones comerciales comiencen en septiembre de 2027.
La empresa indicó además que la primera fase tendrá una capacidad estimada de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a aproximadamente 28 cargamentos por año, convirtiéndose en el primer proyecto operativo de exportación de gas natural licuado de Argentina.
Aunque el conglomerado indio no participará en la producción del gas, sí desempeñará un papel clave en la operación marítima necesaria para que el combustible pueda llegar a los mercados internacionales.
Según detalló APSEZ, el consorcio proporcionará servicios marítimos integrales que incluyen operaciones de remolque para buques metaneros, apoyo logístico y de suministro en alta mar, además de servicios de transferencia de tripulación.
Para ejecutar estas actividades se utilizarán cuatro remolcadores de alta especificación, una embarcación de suministro y manejo de anclas y una lancha para transporte de personal.
Ashwani Gupta, director ejecutivo de APSEZ, aseguró que la adjudicación refleja la creciente capacidad del grupo para participar en grandes proyectos energéticos internacionales.
«Este proyecto refleja nuestra creciente capacidad para respaldar proyectos de infraestructura energética a gran escala en diversas regiones geográficas», afirmó el ejecutivo.
Gupta agregó que la compañía cuenta actualmente con operaciones marítimas en 12 países y experiencia en puertos, terminales de GNL, refinerías, compañías petroleras nacionales e instalaciones offshore.
También puede leer: La oportunidad turística que Colombia no ha aprovechado y mueve más de US$830.000 millones al año
La compañía indicó que existen acuerdos vigentes que respaldarían exportaciones de hasta 10 millones de toneladas anuales de GNL argentino hacia India a partir de 2027, lo que explica el interés estratégico de empresas vinculadas a la infraestructura energética y logística.