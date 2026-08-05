Pago de intereses de deuda igualaría al presupuesto total de inversión de Colombia este año

El costo del servicio de la deuda ha ganado una relevancia crítica, al punto que las proyecciones indican que el pago de intereses podría llegar a ser equivalente a la totalidad del presupuesto de inversión del país, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El Gobierno estima que este año, el pago de intereses de la deuda pública alcanzaría el 4,2 % del PIB, lo que representa aproximadamente $84,8 billones, de acuerdo con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
Esta cifra es prácticamente igual a los $84,4 billones destinados a la inversión total en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para este mismo año.
Esto llevó al Observatorio Fiscal a señalar que el país gastaría lo mismo en cubrir el costo financiero de sus compromisos pasados que en las obras y proyectos que impulsan el desarrollo futuro.
El efecto de las operaciones de manejo de deuda
El análisis subraya que el incremento en intereses de deuda no es solo consecuencia del entorno económico global, sino que refleja directamente decisiones recientes del Gobierno.
Y es que, para aliviar las necesidades de pago en 2025, el Ministerio de Hacienda realizó una serie de operaciones de manejo de deuda con el fin de recomprar o canjear títulos para cambiar vencimientos sin aumentar el monto total de las obligaciones.
Si bien estas maniobras generaron un alivio transitorio en 2025, el Observatorio advierte que dicho beneficio no es gratuito. Al extender los plazos o reemplazar títulos por otros con tasas de interés más altas, se trasladó la carga hacia el futuro.
El centro de pensamiento señaló que este efecto es comparable al de un hogar que refinancia una deuda: reduce la cuota inmediata, pero aumenta el costo total de los intereses a largo plazo.
Intereses de deuda al alza
La gravedad de la situación se evidencia en la revisión constante de las proyecciones oficiales, según el Observatorio Fiscal. Mientras que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023 se estimaba que el pago de intereses para 2033 sería del 3,2 % del PIB, el documento de 2026 ha elevado esa proyección al 4,2 %.
Este incremento de 0,3 puntos porcentuales del PIB en las proyecciones para después de 2028 equivale a unos $6,8 billones anuales, una suma similar al presupuesto total del SENA para 2026. Además, este fenómeno ocurre en un contexto donde el déficit primario se sitúa en un 3,5 % del PIB.
El análisis enfatiza que este nivel de gasto en intereses limita severamente el margen de maniobra del presupuesto nacional. Al comprometer una proporción cada vez mayor de la actividad económica para pagar el costo financiero de la deuda, la sociedad deberá asumir sacrificios presupuestales significativos.
Esto se traduce en que el alivio fiscal obtenido en el presente mediante operaciones financieras habría hipotecado parte de los recursos de la próxima década, dejando a las finanzas públicas en una posición de vulnerabilidad ante cualquier eventualidad económica futura.
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