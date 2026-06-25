De la Espriella heredará de Petro una «bomba de tiempo» financiera: Banco de Bogotá advierte por canjes de deuda

El gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá la responsabilidad de ejecutar múltiples y cuantiosas operaciones de manejo de deuda (OMD) para evitar una crisis de liquidez sin precedentes a inicios de 2027, según un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
El pasado lunes 22 de junio, apenas un día después de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral, el Ministerio de Hacienda convocó de urgencia a los inversionistas para un canje de deuda interna. Esta maniobra, conocida técnicamente como roll-over, consistió en intercambiar títulos TES UVR con vencimiento cercano (marzo de 2027 y abril de 2029) por títulos referencia 2031 y 2062.
En términos prácticos, el Banco de Bogotá señaló que el Gobierno buscó patear el pago de la deuda para mejorar el perfil de pagos de la Nación. Según reportes del MinHacienda, la operación permitió recoger títulos por un valor de $149.340 millones y entregar a cambio papeles cuyo valor asciende a $149.336 millones.
Un riesgo histórico en 2027
El Banco de Bogotá aseguró que la razón detrás de este rápido accionar radica en un riesgo de refinanciación crítico para el primer trimestre de 2027.
El análisis de la entidad financiera revela que, sin estos canjes, el Gobierno acumularía pagos de deuda interna por cerca de $62,5 billones solo en los primeros tres meses de ese año, sumando TES y TCO (largo y corto plazo), una concentración de vencimientos que fue descrita como algo «con pocos precedentes en la historia».
Por ello, los expertos creen que, de no continuar con estas maniobras, los problemas de caja para el inicio de 2027 podrían ser mayúsculos.
El panorama se complica debido a la actual debilidad de los ingresos de la Nación, causada por un estancamiento en el recaudo tributario, que, aunque está en línea con las metas de la DIAN no alcanza a los gastos públicos, y un menor giro de utilidades previsto por parte del Banco de la República, luego de dos años recibiendo cifras récord de más de $10 billones.
La tarea para la nueva administración
De acuerdo con el informe, la Dirección de Crédito Público ha «dejado sembrada» la labor para el nuevo gobierno. El desafío no será solo mitigar el riesgo de refinanciación, sino también aprovechar las posibles menores tasas de interés en un escenario de manejo fiscal prudente para reducir el gasto en intereses.
Para lograr este ajuste fiscal, el Banco de Bogotá identifica títulos específicos con alto cupón y elevado monto en circulación que deberían ser el objetivo de futuros intercambios, como los TES tasa fija con vencimiento a 2033 ($65 billones), 2035 ($74 billones) y 2040 ($24 billones).
Para los expertos de la entidad financiera, la estabilidad económica del país en el corto y mediano plazo dependerá de la destreza del próximo equipo económico para ejecutar estas operaciones de manejo de deuda, que debería pasar de simplemente patear la deuda a intercambiarla por obligaciones más baratas y sostenibles.
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