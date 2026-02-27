Banco de la República obtuvo una utilidad de $13,9 billones en 2025: superó las expectativas

El Banco de la República reveló que en 2025 obtuvo una utilidad de $13,9 billones, una cifra histórica que no solo superó la de 2024 ($10 billones), sino también las proyecciones de la entidad para el año pasado.
De esta cifra, $13,8 billones serán trasladados al Gobierno, una vez descontada la inversión neta en bienes para la actividad cultural y apropiadas las reservas estatutarias, de acuerdo con el marco legal del banco.
En un comunicado, el banco central explicó que este resultado se debe principalmente al ingreso neto de las reservas internacionales por $11,8 billones.
El dato de utilidades del Banco de la República fue mejor al esperado por el propio emisor, que en agosto calculaba que llegaría a los $12 billones, de acuerdo con un pronunciamiento del gerente Leonardo Villar ante el Congreso.
Mejores cifras de las utilidades del Banco de la República
Para este año, atendiendo a la solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una parte de las utilidades a distribuir se pagará con la entrega de TES del portafolio de intervención monetaria del banco valorados a precios de mercado, y otra parte en efectivo a la cuenta del Gobierno en el Banco de la República.
La Junta Directiva del emisor aprobó este viernes los estados financieros correspondientes al ejercicio anual de 2025 luego de la revisión de la Superintendencia Financiera que conoció el informe de auditoría.
El Banco de Bogotá destacó que, en términos relativos, las utilidades son equivalentes a 0,75 % del PIB, un máximo de 23 años.
Según la entidad financiera, los giros para la Nación de las utilidades del emisor superaron los giros de las utilidades de Ecopetrol por segundo año consecutivo, pues estos últimos se estiman entre $4,5 billones y $5 billones.