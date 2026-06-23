Este fue el resultado del canje de TES del Gobierno: se entregaron títulos en UVR con plazo de hasta 36 años

La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda lanzó este martes una oferta de canje de deuda interna con cumplimiento el 25 de junio para recibir títulos de deuda (TES) denominados en UVR con vencimiento en uno y dos años y entregar a cambio el mismo valor, pero en papeles de más largo plazo.
La cartera reveló que la subasta le permitió recibir $149.340 millones que corresponden al costo que implicó retomar los TES UVR 2027 y 2029 y entregar a cambio bonos también en UVR para 2031 y 2062 cuyo valor asciende a $149.336 millones, es decir, la diferencia fue de solo unos millones.
Respecto a sus tasas, los más de $82.000 millones en TES en UVR que se vencían en 2027 se recibieron con una rentabilidad del 6,043 %. Por su parte, los $67.200 millones en TES UVR a 2029 se negociaron a una tasa del 6,318 %.
Los nuevos papeles, cuyo precio supera las 200.000 UVT, se entregarán a tasas del 6,750 % en el caso del que vence en enero de 2031 y del 6,150 % para el de febrero de 2062.
El MinHacienda anunció además que esta misma tarde, hasta las 3:00 p. m., se realizará una subasta no competitiva de intercambio hasta por 50 % de las ofertas adjudicadas.
Vale la pena recordar que los canjes de deuda han tomado fuerza desde el año pasado. En enero de 2026 se llevó a cabo la primera operación de este tipo del año, cuando se cambiaron más de $19 billones en TES de nueve referencias por otros con solo tres fechas de vencimientos.
Dicho canje logró una demanda de $18,81 billones en su componente competitivo y una demanda de $4 billones en su componente no competitivo. Además, el MinHacienda habló en su momento de un ahorro fiscal estimado en $2,14 billones para 2026 y una reducción en el saldo de la deuda pública de $2,55 billones.
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