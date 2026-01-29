Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Colombia se ahorarrá $2,1 billones con primer canje de deuda de 2026, aunque tasas superaron el 13 %

La operación de canje de TES fue por $19,3 billones y se hizo en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública.

Déficit fiscal de Colombia
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Presidencia de la República.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realizó este jueves la primera operación de canje de TES de 2026 por $19,3 billones en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública con los participantes en el Programa de Creadores de Mercado.

El canje logró una demanda de $18,81 billones en su componente competitivo y una demanda de $4 billones en su componente no competitivo.

Detalles del primer canje de deuda de 2026

El resultado de la operación fue el siguiente (subasta inicial):

Canje TES 2026
Imagen: MinHacienda

Los precios y tasas de corte de la Subasta Competitiva fueron utilizados como referencia para recibir posturas adicionales no competitivas hasta por el 50 % de lo adjudicado a los Creadores de Mercado en la subasta inicial.

Por su parte, el resultado de la opción no competitiva de esta operación de manejo de deuda fue el siguiente:

Canje TES 2026
Imagen: MinHacienda

«Este canje generó un ahorro fiscal estimado que asciende a $2,14 billones para 2026 y la operación impacta positivamente el saldo de la deuda pública, reduciéndolo en $2,55 billones», dijo el MinHacienda y añadió que la operación tendrá cumplimiento este viernes, 30 de enero.

