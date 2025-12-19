De acuerdo con un reporte de la agencia Bloomberg, un fondo offshore está comprando alrededor de US$6.000 millones en bonos colombianos (TES) este viernes mediante una negociación directa con el Gobierno.
La transacción representa el mayor ingreso de capital en la historia del mercado de Títulos de Tesorería en pesos del gobierno colombiano, dijo el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, según el reporte del medio internacional.
En el marco de esa operación, se evidenció que el peso colombiano se estaba apreciando hasta 2,1 %, mientras que las tasas de los TES cayeron a lo largo de toda la curva.
El nombre del fondo todavía no puede ser revelado, le dijo Cuéllar a Bloomberg. Agregó que se trata de un inversor que “usualmente compra y mantiene sus posiciones hasta el vencimiento de los bonos”.
La operación forma parte de una nueva estrategia del Ministerio de Hacienda de hacer colocaciones privadas con inversores, según el funcionario.
La transacción reemplazará una fuente de financiamiento prevista para 2026, lo que reducirá la necesidad de vender bonos mediante subastas tradicionales el próximo año.
Este fue el comunicado que el Ministerio de Hacienda compartió en algunas de sus redes:
