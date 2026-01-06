Gobierno Petro autorizó emisión de deuda (TES) hasta por $152 billones para financiar el presupuesto de 2026

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió un decreto que ordena la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B por un valor de $85,25 billones para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026.
Esta cifra concuerda con lo anticipado por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, quien ya había señalado que el techo presupuestal para 2026 en operaciones con deuda se fijaría en los $85 billones en TES, incluyendo subastas y otras operaciones.
El funcionario también reveló que las nuevas operaciones de colocación privada de deuda con fondos internacionales, como la que se llevó a cabo con el fondo internacional Pimco por US$6.000 millones a mediados de diciembre, implicarán una rebaja en la meta de colocaciones de TES a través de subastas con los Creadores de Mercado.
La norma autoriza además una emisión adicional de hasta $67 billones para financiar operaciones temporales de tesorería, lo que eleva la capacidad total de colocación de deuda del Ministerio de Hacienda a más de $152 billones para este año.
Llama la atención que el decreto integra la posibilidad de emitir bonos temáticos (verdes, sociales, sostenibles o azules), destinados a impulsar el desarrollo dentro de los gastos contemplados en el presupuesto.
Para estos casos, la Nación deberá presentar reportes detallados a los inversionistas sobre los gastos elegibles asociados, asegurando que el monto equivalga a los recursos netos recibidos por dicha emisión.
Lo que se sabe de las colocaciones para 2026
En cuanto a las condiciones técnicas, estos valores podrán estar denominados en moneda legal colombiana, moneda extranjera o Unidades de Valor Real (UVR), aunque el pago de capital e intereses se realizará siempre en moneda legal.
El decreto especifica que la cuantía mínima de los títulos será de $500.000, US$1.000 o 10.000 UVR, según su denominación.
Estos títulos serán libremente negociables en el mercado y su colocación podrá efectuarse directamente o mediante sistemas de oferta, remates o subastas en el mercado de capitales colombiano.
Según la norma, la administración de los TES Clase B podrá ser ejercida directamente por la Nación o a través de contratos de administración fiduciaria con el Banco de la República u otras entidades.
Además, señala que el pago del principal de los títulos destinados a presupuesto deberá realizarse con cargo a vigencias fiscales posteriores a su emisión, con un plazo que no podrá ser inferior a un año.
Gobierno también autoriza nueva emisión de TES para 2025
El Gobierno también emitió un decreto que ordena la emisión de TES Clase B para la vigencia 2025 por una suma de hasta $130.743 millones.
Estos recursos están destinados específicamente a financiar el pago de las sanciones por mora en la cancelación de las cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), correspondientes a obligaciones causadas hasta diciembre de 2022.
Dichos títulos serán entregados a Fiduprevisora S.A., entidad que administra el fondo, para que proceda con su liquidación en el mercado y realice el pago a los beneficiarios finales.
—