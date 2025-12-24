Relevante | MinHacienda ya tiene US$6.000 millones por venta de TES a Pimco; vendría colocación privada de deuda externa

A menos de una semana de haberse anunciado la operación de colocación privada de títulos de deuda colombiana (TES) por US$6.000 millones con el fondo internacional Pimco, Valora Analitik conoció nuevos detalles tanto de fuentes públicas como privadas.
En conversación con este medio, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, reveló que ese monto total ya se encuentra en las cuentas de la Nación y que, por ahora, US$1.000 millones fueron monetizados en el mercado local.
La tasa de cambio (USDCOP) ha visto presión bajista en las últimas jornadas tras haber superado los $3.800 la semana y cotizarse hoy en niveles más cercanos a los $3.712 (precio a las 10:30 am del 24 de diciembre de 2025).
El funcionario explicó que esos primeros US$1.000 millones se monetizaron tras haber sido recibidos ayer 23 de diciembre y que el acuerdo se negoció el viernes con cumplimiento T+2 (dos días después).
De esta manera, dijo Cuéllar, ayer miércoles el Gobierno del presidente Gustavo Petro recibió US$5.000 millones denominados en dólares y el equivalente de los restantes US$1.000 millones en pesos que ya pasaron por el mercado cambiario nacional.
Gran parte de los otros US$5.000 millones que el Ministerio de Hacienda tiene en sus cuentas se van a monetizar, dijo Cuéllar sin revelar los tiempos para esa operación.
Incluso le anticipó a Valora que podría usar unos US$930 millones para cancelar del 10 % del TRS que se ejecutó en meses anteriores.
Los otros cerca de US$4.000 millones se van a monetizar, “pero no será en un solo día, será una monetización gradual, pero acelerada”, aseveró.
Ese manejo se dará luego de que la semana pasada Cuéllar dijo que la monetización era potestad del fondo internacional que compró la deuda con el cual se acordó que los recursos fueran entregados al Gobierno colombiano.
Uno de los objetivos de la monetización será tener recursos disponibles para reducir el riesgo de liquidez al que está expuesto la Nación.
Javier Cuéllar dijo que, de todos los riesgos a los que está expuesta la Nación, el más importante es el de liquidez más no el de vencimientos porque que la deuda pública hoy tiene vida media sobre los 10 años.
El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, dijo, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026.
Se quiere, dijo, asegurar la liquidez del Gobierno para ese periodo que puede traer volatilidad, en tanto de cara al Plan Financiero 2026 puede haber una menor necesidad de financiamiento con entidades públicas por medio de colocaciones de TES.
“Las subastas van a continuar, queremos evitar una presión de oferta adicional vía entidades públicas”, dijo el director de Crédito Público quien cree que eso va a ser positivo para el mercado porque se va a reducir el monto de subastas con los creadores en el 2026.
Reiteró el compromiso de los administradores de Pimco de mantener su posición en los TES colombiano que compró. Aunque eso no quedó establecido en el contrato de la colocación, Cuéllar sí dijo que hará seguimiento al portafolio de ese fondo off shore para verificar que se cumpla su palabra de “buy and hold”.
Cuéllar considera que no hubo falta de transparencia en la operación con Pimco porque simplemente no podía anunciarla con días de anterioridad porque las tasas se hubieran disparado.
Además, dijo, si hubiera salido el viernes a decir que el comprador era Pimco se podrían haber dado movimientos inesperados en la tasa de cambio que habrían puesto en riesgo el cierre de la operación.
Negoció con otros fondos internacionales
Con respecto a si hubo negociaciones con otros fondos internacionales antes de anunciar el acuerdo con Pimco, el director de la entidad aseguró que, en efecto, hubo conversaciones y cotizaciones con otras entidades para entender si lo que ofreció Pimco era favorable para el desarrollo de la operación.
En su concepto, el mercado no tiene una sola dimensión y se dijo que el Pimco compró la deuda por US$6.000 millones con ventajas sobre el mercado de TES.
Para Cuéllar, la semana pasada se ajustaron las expectativas de política monetaria para los próximos meses, lo que generó aumentos en las tasas de la deuda pública de mercado, pero reveló que las cotizaciones con las que se estructuró la operación se hicieron con apoyo de un Creador de Mercado local a quien se le pidieron puntas para un “flujo considerable” sin revelar el marco y el monto final de la operación.
Javier Cuéllar le detalló a Valora que la respuesta de ese Creador de Mercado se configuró como una guía por encima de la valoración de mercado y, teniendo en cuenta las cotizaciones, se dieron inicialmente tasas de unos 75 puntos base arriba de la valoración de mercado por un flujo estimado de US$1.000 millones.
“Nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran US$6.000 millones”, tras indicar que en conversaciones con agentes intermediarios del mercado desde abril pasado en las reuniones del FMI fue Pimco el fondo que más interés mostró e incluso ha comprado bonos TES globales insistiendo además que ve mayor valor en la curva de deuda colombiana.
¿Más ventas privadas de TES?
Al ser consultado sobre si vendrán nuevas operaciones de colocación privada de deuda con fondos internacionales, Cuéllar dijo que su interés es poder intentarlo de nuevo pese a las críticas que recibió por su ejecución.
Con nuevas operaciones privadas que podrían darse en los próximos meses, dijo, se daría una rebaja en la meta de colocaciones de TES a través de subastas con los Creadores de Mercado quienes le han dicho que la oferta de papeles de deuda hay que moderarla especialmente en operaciones con entidades públicas a través de convenidas.
En palabras del director de Crédito Público, si se diera el caso de que los montos de las subastas volvieran a niveles de años anteriores sobre los $40 billones se daría un mejor nivel de operatividad de los agentes del mercado para rotar sus posiciones.
Recordó que el techo presupuestal para 2026 en cuanto a operaciones con deuda es de $85 billones en TES que incluyen subastas, operaciones convenidas y sentencias. Ese monto, dijo, bajará tras la colocación privada de TES con Pimco.
Valora Analitik conoció de fuentes privadas que conocieron la operación que Citi actuó como intermediario del mercado de valores en Colombia y que no recibió una comisión por su participación en el negocio.
¿Colocaciones privadas de deuda externa?
Valora Analitik consultó con Cuéllar sobre la posibilidad de que haya en el futuro operaciones como la ejecutada con Pimco, pero usando el cupo de colocación de deuda externa denominada en dólares o euros o cualquier otra monera.
El funcionario dijo que sí tiene el interés de hacer nuevas operaciones de colocación privada de TES en moneda local, pero, además, de TES globales en monedas extranjeras como dólares o euros.
Pero aclaró que eso dependerá del momento de mercado y de las necesidades de recursos.
