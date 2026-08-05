Mineros registra semestre récord: Ganancia bruta se dispara un 50 % impulsada por precios del oro

Los resultados financieros de Mineros S.A. al cierre del primer semestre de 2026 muestran un sólido desempeño operativo en medio de un entorno de mercado excepcional.
La compañía reportó que su ganancia bruta del segundo trimestre de 2026 alcanzó los $348.556 millones, lo que representa un crecimiento del 11 % frente a los $314.065 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
Este impulso trimestral contribuyó a un resultado semestral aún más contundente. Al cierre del 30 de junio, la ganancia bruta acumulada ascendió a $870.354 millones, logrando un incremento del 50 % respecto a los $582.071 millones del primer semestre de 2025.
El comportamiento excepcional del negocio estuvo anclado en una coyuntura de precios del oro al alza y una ejecución operativa eficiente en sus dos jurisdicciones principales: Colombia y Nicaragua, de acuerdo con el balance de la empresa.
Durante el primer semestre, el precio promedio de venta del oro se situó en US$4.530 por onza, un incremento del 46 % frente al año anterior.
En oro, la producción consolidada del semestre llegó a 118.103 onzas (+9 %). Solo en el segundo trimestre se produjeron 60.253 onzas, un 12 % más que en 2025, gracias a mejores recuperaciones metalúrgicas en la propiedad Hemco (Nicaragua) y estabilidad en la propiedad Nechí (Colombia).
En plata, las ventas de plata experimentaron un crecimiento explosivo, alcanzando las 312.446 onzas en el semestre, un aumento del 111 %. Solo en el segundo trimestre, las ventas fueron de 150.681 onzas, más del doble que en el mismo periodo del año previo, gracias a los programas de optimización en la planta de procesamiento de Hemco.
En contraste, el desempeño de los costos se mantuvo disciplinado, de acuerdo con la firma, producto de mayores pagos a socios mineros debido al precio del oro, impuestos más altos y el impacto cambiario por la revaluación del peso colombiano.
Ingresos también marcaron récord
Al igual que las ganancias, los ingresos alcanzaron un récord semestral de $2,03 billones, la cifra de facturación más alta en la historia de la compañía, con una variación del 41 % interanual.
Solo en el segundo trimestre los ingresos alcanzaron los $950.923 millones, esto es un 24 % más que el año anterior.
Por otra parte , el EBITDA ajustado durante los primeros seis meses, se situó en US$260,4 millones, con un incremento del 70 % y un margen récord del 47 %.
Mineros destacó en sus resultados que continúa fortaleciendo su portafolio con proyectos clave que aseguran la sostenibilidad de la producción a largo plazo.
En Hemco (Nicaragua), la compañía ya alcanzó una capacidad de procesamiento de 2.100 toneladas por día (tpd) en junio y planea llegar a las 2.500 tpd para diciembre de 2026.
También en Nicaragua, el proyecto Porvenir recibió en abril la certificación ambiental para su planta de beneficio y depósito de relaves, uno de los pasos finales para su puesta en marcha. Estudios recientes proyectan un VPN de US$460 millones y una vida útil de mina robusta.
Además, la firma adquirió un proyecto de exploración con recursos estimados de más de 23 millones de onzas de oro indicadas en Tolima (Colombia), ampliando su huella en territorio colombiano.
Con estos resultados, Mineros revisó al alza su proyección de producción para el cierre de 2026, estimando un rango de 220.000 a 240.000 onzas de oro, reafirmando su solidez financiera y su capacidad para maximizar el flujo de caja en un mercado de commodities favorable.
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