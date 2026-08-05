El gobierno Petro ya puso en marcha el nuevo Sisbén en Colombia, que modificará toda la estructura de jerarquización económica de ciudadanos que hacen parte de la población de menores y más altos ingresos.
Este esquema, que se puso en marcha desde el 1 de agosto, es el mecanismo que utilizará el ejecutivo para trasferir los recursos y subsidios a las personas que realmente lo necesitan.
Con esto, el nuevo Sisbén en Colombia, que funciona mediante el Registro Único de Ingresos (RUI), cruza bases de datos para que incluso las personas de más altos ingresos, que hoy reciben ayudas económicas dejen de percibirlas.
Detalles del nuevo Sisbén en Colombia y posibles cambios en los cobros de los servicios públicos
Recuerda el Gobierno que este RUI estima la capacidad económica de los hogares mediante la integración automática de más de 50 fuentes oficiales (DIAN, PILA, nómina electrónica, fondos de pensiones, registros de propiedad, entre otros).
Uno de los objetivos más importantes se centra en identificar, con mayor precisión, a los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad, reduciendo las inconsistencias en la entrega de ayudas estatales. Hay que recordar que, en ese sentido, una de las modificaciones más importantes se centraría en que el cobro de los servicios públicos se haga con base en la realidad económica del hogar.
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Esto quiere decir que si una familia de muy altos ingresos, que vive en un estrato 2, no tenga subsidios que sí puede entregarse a una familia de bajos recursos, pero cuya vivienda está ubicada en un barrio estrato 4, 5 o hasta 6.