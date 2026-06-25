Cada vez más colombianos viven solos: así están cambiando sus hábitos de compra

La forma en que compran los colombianos está cambiando al mismo ritmo que cambia la composición de sus hogares. Cada vez hay más personas viviendo solas, hogares más pequeños y familias con nuevas dinámicas, una transformación que ya empieza a redefinir las estrategias del comercio, el consumo masivo y las marcas en el país.
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De acuerdo con un análisis de Worldpanel by Numerator, el 20 % de los hogares colombianos ya está conformado por una sola persona, un aumento significativo frente al 16,8 % registrado en 2020.
El cambio coincide con una reducción sostenida del tamaño de los hogares, que pasó de un promedio de 4,4 personas en 1996 a 2,8 en la actualidad, así como con una tasa de natalidad de apenas 1,1 hijos por mujer.
Esta nueva realidad no solo modifica la estructura familiar. También está cambiando la manera en que los consumidores toman decisiones de compra, eligen los canales donde adquieren productos y priorizan el gasto en un entorno marcado por la búsqueda de ahorro y practicidad.
«Hoy la composición de los hogares está cambiando más rápido que nunca y eso está redefiniendo el consumo. Ya no es suficiente segmentar por edad o nivel socioeconómico; entender cómo viven las personas, con quién comparten su hogar y cuáles son sus prioridades se volvió fundamental para comprender al shopper colombiano», afirmó Julián Pardo, Associated Manager de Worldpanel by Numerator.
Los cambios de hábitos de consumo de los colombianos
El estudio muestra que el crecimiento de los hogares unipersonales coincide con otros cambios demográficos importantes. Actualmente, el 46 % de los hogares colombianos son liderados por mujeres y seis de cada diez adultos jóvenes viven solos, configurando un consumidor con prioridades distintas frente a las de hace apenas unos años.
En términos prácticos, esto significa que muchas compras dejaron de estar orientadas a abastecer familias numerosas para concentrarse en productos de consumo individual, reposiciones más frecuentes y compras rápidas.
Por ejemplo, una persona que vive sola suele preferir comprar pocos productos varias veces a la semana en una droguería o un hard discount, en lugar de hacer una gran compra mensual en un hipermercado. Esa búsqueda de conveniencia está modificando la participación de los distintos formatos comerciales.
El análisis también evidencia que la edad continúa siendo un factor relevante, pero ahora está estrechamente ligada al tipo de hogar en el que viven las personas.
Los hogares encabezados por menores de 35 años visitan, en promedio, 9,5 canales de compra y privilegian establecimientos como droguerías y tiendas de descuento. Sus compras suelen responder a necesidades inmediatas y abarcan varias categorías en una misma visita. Entre los productos que más aumentan en este segmento aparecen el té en infusión, el té en polvo, las cremas faciales y los productos gastrointestinales.
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En el grupo de personas entre 35 y 49 años, el comportamiento cambia. Estos consumidores visitan cerca de 9,7 canales, mantienen una fuerte relación con el comercio tradicional y la venta por catálogo, y realizan compras enfocadas en la reposición de productos para el hogar. Allí sobresalen categorías como mantequilla, sopas, cremas, toallas de cocina, multivitamínicos y productos para el cuidado facial.
Mientras tanto, los mayores de 50 años reducen el número de canales que visitan, con un promedio de 8,3, pero realizan compras de abastecimiento más grandes en cadenas e hiperbodegas. En este grupo ganan participación productos como protectores solares, cereales para desayuno, crema para peinar y caldos concentrados.
«Las nuevas generaciones están construyendo dinámicas de compra completamente distintas. Los jóvenes priorizan inmediatez y flexibilidad, mientras los adultos buscan eficiencia y abastecimiento inteligente. Cada etapa de vida está creando una misión de compra diferente», explicó Pardo.
Otro de los hallazgos del estudio se concentra en los hogares monoparentales con hijos, que se han convertido en uno de los perfiles de consumidores con mayores transformaciones.
Más de la mitad de estos hogares pertenece a los estratos 1 y 2, mientras que el 27 % está integrado por personas menores de 34 años. Debido a una mayor sensibilidad frente al precio, este segmento registra un gasto 30 % superior en marcas propias frente a otros tipos de hogares y ha incrementado la cantidad de canales que visita para encontrar mejores precios.
El comportamiento también favorece nuevos formatos comerciales. La venta por catálogo registra un crecimiento del 46 % en el gasto de estos hogares, mientras que las droguerías aumentan 41 %. En sus canastas predominan productos relacionados con la alimentación y el cuidado familiar, como leche en polvo, modificadores de leche, sopas y cremas.
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«Los hogares monoparentales reflejan muy bien cómo el consumidor colombiano se volvió más estratégico. Son shoppers que exploran más canales, comparan precios y priorizan marcas propias, pero sin dejar de buscar productos asociados al cuidado de su familia», agregó el directivo.