Multinacional francesa invertirá 5 millones de euros y traerá nuevas tecnologías médicas a Colombia

Colombia sigue captando inversión extranjera para el sector salud. Esta vez, una multinacional francesa destinará cinco millones de euros para iniciar operaciones en el país y traer tecnologías utilizadas en Europa para el tratamiento avanzado de heridas, un segmento que cobra cada vez más relevancia por el aumento de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes.
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Se trata de Urgo Medical, multinacional especializada en el desarrollo de tecnologías para el tratamiento avanzado de heridas, que anunció el inicio oficial de sus operaciones en Colombia con una inversión inicial de cinco millones de euros, una apuesta con la que busca posicionarse en uno de los mercados de mayor potencial para el sector salud en América Latina.
La llegada de la compañía no solo supone una nueva inversión extranjera para el país. También incorpora al sistema de salud colombiano tecnologías utilizadas en Europa y otros mercados desarrollados para el manejo de heridas crónicas y agudas, un problema que representa uno de los mayores desafíos clínicos por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades como la diabetes.
Con más de 25 años de trayectoria, presencia directa en más de 20 países y operaciones consolidadas en mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile, la empresa eligió a Colombia como parte de su estrategia de crecimiento en América Latina y como plataforma para ampliar el acceso a tratamientos especializados respaldados por evidencia científica.
«Colombia cuenta con profesionales altamente capacitados, instituciones sólidas y una creciente necesidad de soluciones innovadoras en el manejo de heridas. Vemos un ecosistema receptivo a la evidencia científica y a la incorporación de tecnologías que mejoren la calidad de vida de los pacientes», afirmó Jorge Duque, gerente general de Urgo Medical Colombia.
Detalles de la llegada de esta multinacional al sector salud de Colombia
La decisión de ingresar al país responde, según la compañía, al crecimiento del mercado colombiano de servicios de salud y a la demanda de soluciones que permitan mejorar la atención de pacientes con heridas de difícil cicatrización.
En una primera etapa, Urgo Medical enfocará su operación en tratamientos para úlceras venosas, úlceras de pie diabético, quemaduras, heridas quirúrgicas y lesiones por presión, patologías que suelen requerir procesos prolongados de atención médica y representan un importante costo para hospitales, clínicas y aseguradoras.
Además, la empresa anunció que antes de finalizar 2026 incorporará al mercado colombiano una línea de vendajes de compresión orientados al tratamiento de úlceras vasculares, ampliando así su portafolio de soluciones para el manejo especializado de heridas.
Uno de los principales diferenciales de Urgo Medical será la llegada de tecnologías que ya han sido implementadas en distintos sistemas de salud de Europa y América.
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Entre ellas se encuentran la tecnología TLC (Technology Lipido-Colloid), la matriz NOSF y soluciones basadas en fibras magnéticas, desarrolladas para favorecer la cicatrización y optimizar la recuperación de pacientes con heridas complejas.
Según la empresa, estas tecnologías cuentan con respaldo científico y han sido ampliamente utilizadas en sistemas de salud internacionales para acelerar los procesos de recuperación y mejorar los resultados clínicos.
La inversión inicial de cinco millones de euros estará destinada a la puesta en marcha de la operación colombiana. Los recursos financiarán la estructura comercial, la logística, los procesos regulatorios y las actividades de posicionamiento de la marca en el país.
Durante esta primera etapa, la compañía prevé la creación de 10 empleos directos en áreas comerciales, científicas y administrativas, además del impacto que generará su red de distribuidores y aliados estratégicos en diferentes regiones.
El plan contempla una presencia inicial en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, ciudades desde las cuales buscará ampliar progresivamente su cobertura mediante alianzas con hospitales, clínicas y distribuidores especializados.
La compañía aseguró que su llegada al país no estará enfocada únicamente en la comercialización de productos.
Durante su primer año desarrollará programas de capacitación para profesionales de la salud, participará en congresos científicos y establecerá alianzas con sociedades médicas para fortalecer la formación en el manejo avanzado de heridas.
«No solo traemos productos; llegamos con programas de formación, soporte científico y herramientas que contribuyen a optimizar protocolos clínicos y mejorar la atención de los pacientes», explicó la empresa.
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Como parte de esa estrategia, Urgo Medical también trabajará con EPS, aseguradoras e instituciones prestadoras de salud para facilitar el acceso a sus tecnologías y avanzar en procesos de incorporación dentro del sistema de salud colombiano.