Colpensiones suspende sus servicios: así afecta a quienes buscan cambiar de fondo de pensión

Los servicios presenciales y virtuales de Colpensiones permanecerán suspendidos durante varios días debido a trabajos de mantenimiento en su plataforma tecnológica, una interrupción que podría afectar a miles de trabajadores que adelantan trámites relacionados con su pensión, especialmente aquellos que buscan aprovechar la ventana legal para cambiarse entre el régimen público y el privado antes del próximo 16 de julio.
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La administradora pública informó que no prestará atención en sus puntos de servicio a nivel nacional ni a través de sus canales digitales, incluyendo la sede electrónica, la aplicación móvil y el contact center hasta el jueves 2 de julio a las 11:00 p. m..
La atención habitual se reanudará el viernes 3 de julio. El motivo de la suspensión corresponde a mantenimientos preventivos y actualizaciones de la plataforma tecnológica, según el aviso publicado por la entidad.
Aunque se trata de una suspensión temporal, el anuncio coincide con una de las etapas más importantes para el sistema pensional colombiano: el cierre de la denominada ventana de oportunidad, creada por la reforma pensional, que permite a un grupo específico de afiliados cambiar de régimen pese a estar próximos a pensionarse.
La principal inquietud respecto a esa suspensión en los servicios radica en el calendario. El 16 de julio de 2026 vence el plazo establecido en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 para que determinados afiliados puedan trasladarse entre el régimen administrado por Colpensiones y los fondos privados de pensiones.
Se trata de una oportunidad excepcional que abrió la reforma pensional para personas que, por estar a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación, ya no podían ejercer ese derecho bajo las reglas anteriores.
La medida beneficia específicamente a mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas y hombres de 52 años o más con un mínimo de 900 semanas cotizadas.
Para este grupo de trabajadores, el traslado solo podrá realizarse hasta el 16 de julio. Después de esa fecha, la posibilidad desaparecerá definitivamente.
Los trámites que podrían verse afectados por la suspensión del servicio en Colpensiones
La interrupción anunciada por Colpensiones no solo impacta los traslados de régimen. De acuerdo con la información conocida por Asofondos, la indisponibilidad también afecta procesos considerados esenciales para los afiliados, entre ellos afiliaciones, solicitudes de traslado, correcciones de historia laboral, atención de quejas y reclamos prioritarios y cumplimiento de órdenes judiciales.
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El gremio advirtió que la suspensión ocurre a menos de tres semanas del vencimiento del plazo para ejercer la ventana de oportunidad, lo que puede dificultar el desarrollo de algunos procedimientos para quienes aún no han culminado el proceso.
La suspensión no significa que los trabajadores pierdan automáticamente la posibilidad de trasladarse. Sin embargo, sí puede retrasar algunos trámites que requieren interacción entre Colpensiones y las administradoras privadas.
Según Asofondos, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continuarán atendiendo normalmente, aunque varios procedimientos dependerán de que los sistemas de Colpensiones vuelvan a estar disponibles.
Por esa razón, quienes todavía no han iniciado el proceso o tienen trámites pendientes deberían evitar dejar la gestión para los últimos días antes del vencimiento del plazo legal.
La denominada ventana de oportunidad fue creada para que ciertos trabajadores pudieran volver a escoger el régimen pensional que consideran más conveniente, pese a encontrarse cerca de la edad de retiro.
Se estima que cerca de 800.000 trabajadores cumplen los requisitos para acceder a este beneficio.
De acuerdo con cifras divulgadas por Colfondos, más de 136.000 personas ya han utilizado este mecanismo de traslado, una muestra del interés que ha despertado esta posibilidad entre quienes buscan mejorar las condiciones de su futura pensión.
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Antes de solicitar cualquier traslado entre regímenes, la ley exige cumplir con la denominada doble asesoría. Este procedimiento consiste en recibir una proyección personalizada tanto del régimen público como del privado, con el fin de que el afiliado compare variables como el monto estimado de la pensión, las semanas cotizadas, los requisitos y las condiciones particulares de cada sistema.