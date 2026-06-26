¿Lo incapacitaron durante sus vacaciones? Esto pasa con los días de descanso

Las vacaciones son uno de los derechos laborales más importantes para cualquier trabajador. Sin embargo, cuando una persona se enferma o sufre un accidente mientras disfruta de ese descanso, surge una duda frecuente: ¿se pierden esos días o pueden recuperarse?
Lea también: Estos son los casos en que un municipio puede perdonar intereses del impuesto predial
La respuesta es clara. En Colombia, una incapacidad médica no hace que el trabajador pierda sus vacaciones. Por el contrario, el período de descanso se interrumpe mientras dura la incapacidad y los días pendientes podrán disfrutarse cuando la persona reciba el alta médica, una garantía que busca proteger el verdadero propósito de las vacaciones: permitir la recuperación física y mental del trabajador.
Este criterio tiene respaldo en el Código Sustantivo del Trabajo, ha sido reiterado por el Ministerio del Trabajo y encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reconocido el descanso remunerado como un derecho fundamental dentro de la relación laboral.
¿Qué dice la ley sobre una incapacidad durante las vacaciones?
El punto de partida está en el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la interrupción del periodo vacacional.
La norma dispone: «Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.»
Aunque el artículo no menciona expresamente la incapacidad médica, la interpretación que durante años han sostenido las autoridades laborales es que una enfermedad o un accidente debidamente certificados constituyen una interrupción justificada, por lo que el trabajador conserva los días de vacaciones que no alcanzó a disfrutar.
En otras palabras, la incapacidad no reemplaza las vacaciones ni consume esos días de descanso.
La posición del Gobierno sobre este tema no es nueva. En el Concepto 6834 de 2009, el Ministerio del Trabajo explicó que una incapacidad médica durante el período vacacional obliga a suspender las vacaciones hasta que el trabajador reciba el alta.
En ese pronunciamiento señaló expresamente: «Si durante el periodo de vacaciones la trabajadora se incapacita, el tiempo de descanso se interrumpe mientras dure la incapacidad y tiene derecho a reanudarlas.»
La cartera laboral explicó que esta interpretación desarrolla el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo y protege el derecho efectivo al descanso, ya que una persona enferma o lesionada no puede disfrutar plenamente de sus vacaciones.
La interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional. En la Sentencia C-019 de 2004, la Corte Constitucional recordó que las vacaciones no constituyen un simple beneficio económico sino un derecho destinado a proteger la salud y el bienestar del trabajador.
En esa decisión señaló que: «Las vacaciones constituyen un derecho del trabajador a recibir un descanso remunerado.»
Puede interesarle: Nuevo fallo aclara cuándo un banco puede terminar un leasing aunque no exista mora
Para la Corte, el propósito de ese descanso es permitir la recuperación física y mental después de un período continuo de trabajo. Precisamente por esa finalidad, si durante las vacaciones aparece una incapacidad médica, el objetivo del descanso deja de cumplirse, razón por la cual la legislación protege el derecho del trabajador a disfrutar posteriormente los días que quedaron pendientes.
La incapacidad tampoco suspende el contrato de trabajo
Existe otro aspecto jurídico que ayuda a entender esta situación. La incapacidad médica no suspende el contrato de trabajo, pues esa circunstancia no figura entre las causales previstas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
La Corte Suprema de Justicia ha explicado que el vínculo laboral continúa vigente durante la incapacidad, razón por la cual el tiempo sigue siendo computable para el reconocimiento de derechos laborales como las prestaciones sociales y las vacaciones.
Esto significa que una persona incapacitada no deja de causar vacaciones únicamente por encontrarse en recuperación médica.
Imagine que María inició su temporada vacacional el 1 de julio y tiene derecho a 15 días hábiles de descanso. Durante los primeros cinco días disfruta normalmente de sus vacaciones.
Sin embargo, el 8 de julio presenta una apendicitis y el médico le expide una incapacidad de 18 días. En ese caso ocurre lo siguiente: los cinco días de vacaciones ya disfrutados siguen siendo válidos y los diez días restantes quedan suspendidos.
También puede leer: Cada vez más colombianos viven solos: así están cambiando sus hábitos de compra
Durante la incapacidad, María recibe la atención médica correspondiente. Y cuando el médico le da el alta, puede retomar los diez días de vacaciones que aún no había disfrutado. Es decir, la incapacidad no borra las vacaciones ni hace que desaparezcan. Lo único que ocurre es que el descanso se aplaza hasta que el trabajador recupere su estado de salud.