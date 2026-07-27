Banco Popular avanza en su apuesta por simplificar pagos empresariales; lanzó nuevos productos para este segmento

Banco Popular anunció el lanzamiento de dos nuevas soluciones para empresas basadas en Bre-B: un sistema de recaudo mediante códigos QR interoperables y un servicio de transferencias inmediatas entre cuentas, con el objetivo de agilizar los procesos de cobro y pago en el ecosistema empresarial colombiano.
Las herramientas permitirán que las empresas reciban pagos al instante desde cualquier banco o billetera digital vinculada a Bre-B y que los recursos sean abonados a sus cuentas en menos de 20 segundos.
Además, las transferencias corporativas podrán realizarse por montos de hasta $12.110.000 por transacción y estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento de Bre-B en Colombia. Según Banco Popular, la plataforma ya cuenta con 34,9 millones de usuarios y cerca de cinco millones de transacciones diarias, luego de triplicar su actividad en menos de ocho meses.
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Empresas podrán recaudar con códigos QR interoperables
Con la nueva solución, las empresas podrán generar códigos QR que podrán ser escaneados desde la aplicación de cualquier entidad financiera o billetera digital conectada a Bre-B.
Estos códigos podrán incorporarse en facturas físicas y electrónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o en AvalPay Center, con el propósito de facilitar el recaudo a través de distintos canales.
De acuerdo con Banco Popular, la herramienta busca mejorar el flujo de caja de las empresas al permitir que los pagos se reflejen de forma inmediata, además de facilitar la conciliación de las operaciones mediante la integración con los sistemas contables.
También operará de manera permanente, sin depender de los horarios tradicionales del sistema financiero.
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La entidad también presentó un servicio de transferencias inmediatas entre cuentas, orientado a que las empresas puedan realizar pagos a proveedores, nómina, subsidios y otras operaciones corporativas sin los tiempos de espera de los esquemas tradicionales.
La solución permitirá ejecutar pagos masivos mediante carga de archivos e integrarse con los sistemas existentes de las compañías. Banco Popular indicó además que en una siguiente etapa incorporará pagos mediante llaves de Bre-B, lo que permitirá realizar transferencias utilizando identificadores como el número de celular, el correo electrónico o llaves alfanuméricas.
María Fernanda Suárez, presidente de Banco Popular, señaló que estas soluciones buscan simplificar la operación financiera de las empresas para que puedan gestionar sus recaudos y pagos con mayor rapidez y eficiencia.
«Cobrar y pagar debería ser tan fácil como enviar un mensaje. Con Bre-B Empresas estamos llevando esa simplicidad a la operación diaria de los negocios para que puedan concentrarse en crecer mientras nosotros facilitamos la forma en que reciben y mueven su dinero», afirmó la ejecutiva.