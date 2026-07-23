Grupo Aval permitirá a empresas integrar servicios financieros de sus entidades en páginas web y aplicaciones

El Grupo Aval, el principal conglomerado financiero de Colombia, viene apostando fuertemente por su transformación digital para integrar los servicios de sus entidades, reducir tiempos de desarrollos y lanzar nuevos productos.
Una de esas iniciativas es Aval API Market, una plataforma que permitirá a empresas de cualquier tamaño integrar servicios de los bancos y demás entidades del Grupo Aval en sus páginas web, aplicaciones y otros canales digitales.
En la práctica, explicó el holding, esto quiere decir que una persona interesada en comprar un vehículo o una vivienda podrá iniciar su proceso directamente desde la página web de un concesionario o una constructora, como si fuera una sucursal.
Por ejemplo, los usuarios podrán consultar si tienen un crédito preaprobado con las entidades financieras del Grupo Aval y avanzar en la solicitud sin tener que salir de ese canal.
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Con este modelo, el proceso para acceder a servicios financieros será más simple, ya que los usuarios podrán adelantar buena parte del trámite desde el mismo sitio web o aplicación, sin cambiar de plataforma ni realizar pasos adicionales.
Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente corporativo de Tecnología del Grupo Aval, explicó que con este lanzamiento “acercamos toda la fortaleza del Grupo Aval a las empresas para que construyan mejores experiencias para sus clientes”.
¿Cuáles servicios de Grupo Aval podrán integrar las empresas?
A través de Aval API Market, las empresas podrán ofrecer a sus clientes distintos servicios financieros y tecnológicos sin que tengan que salir de la página web o aplicación en la que se encuentren.
Entre los servicios disponibles están la consulta de créditos preaprobados o aprobados para vehículo y vivienda de Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco AV Villas; la apertura de cuentas de Banco de Bogotá; las soluciones de pago de Gou Payments, y la validación de clientes o productos de dale!.
Gutiérrez de Piñeres explicó que la plataforma busca convertirse en un aliado para las empresas, permitiéndoles integrar servicios como apertura de cuentas, acceso a créditos, soluciones de pago, consultas de PILA y herramientas de banca como servicio.
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Grupo Aval explicó que la plataforma se apoya en tres pilares: seguridad, conveniencia y un estándar único de integración que busca facilitar la incorporación de los servicios por parte de las empresas.
Con este modelo, las empresas podrán ofrecer una experiencia más integrada a sus clientes, reducir procesos fragmentados y aprovechar oportunidades comerciales en tiempo real.
Además, el grupo anunció que en los próximos meses incorporará nuevas funcionalidades, entre ellas libranza digital, créditos de libre inversión, apertura de fondos de inversión colectiva y cesantías. También prevé sumar desarrollos tecnológicos y de analítica para facilitar procesos de vinculación, análisis de riesgos y otros servicios digitales.
La compañía señaló que Aval API Market hace parte de su estrategia de transformación digital, con la que busca estandarizar desarrollos tecnológicos, aprovechar los datos y la analítica avanzada, así como ofrecer soluciones para empresas y usuarios a través de las entidades que conforman el Grupo Aval.