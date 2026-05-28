Entrevista | Grupo Aval avanza en su transformación estructural; busca un modelo de atención 360 a sus clientes

Bajo el liderazgo de María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, el holding financiero comenzó una transformación estructural que tiene abiertos varios frentes.
Por el lado del negocio bancario y de gestión de activos, tienen la meta de crear un modelo de atención integral para los clientes de todas sus entidades, bajo el nombre Aval 360.
Además, en el sector real, destacó las inversiones de Corficolombiana y, por el lado de Promigas, lanzó una advertencia por los riesgos en el suministro de gas del país, en medio de la reestructuración de Canacol.
En otro momento, mencionó el periodo electoral que atraviesa Colombia y destacó su optimismo sobre el país y su sector privado, a pesar de los retos fiscales, en salud, y seguridad.
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Esta es la entrevista de María Lorena Gutiérrez con Valora Analitik, en el marco del Aval Tech week.
Hablemos de Aval 360, ¿cómo va a ser?
Tenemos varias metas macro, hay cuatro prioridades foco. Una muy importante es nuestra cercanía con los clientes. Es darles solución, es mostrarles todo el mundo infinito de lo que podemos trabajar con los colombianos y con las empresas micros, medianas, pequeñas, grandes.
Para nosotros es tener esa visión integral del cliente, no desde un banco o desde el fondo de Porvenir o desde Corfi, sino que realmente usted se sienta parte del grupo empresarial más grande de este país.
Si somos el grupo empresarial más grande, yo quiero que todos sean clientes lo sean y no de una entidad en particular.
¿Qué tanto espacio va a jugar el retail?
Total. El país somos todos nosotros. Usted y yo somos retail. Entonces, lo que queremos es acompañar a los colombianos y, sobre todo, este país también es de pequeñas y medianas empresas y asesorarlas, acompañarlas en sus ciclos de inversión.
Eso ha sido la historia de Aval, de los fundadores y de los accionistas. Es gente que todavía está acá trabajando por el país, que cree en Colombia, que quiere que Colombia progrese, y eso es lo que queremos nosotros.
Recientemente lanzaron su estrategia a cinco años, ¿cómo empata con la reconfiguración del holding?
Estoy muy feliz porque parte de la fusión de las fiduciarias era tener el liderazgo en asset management. Ahora, con Porvenir, con la fusión de las fiduciarias, ya desde el mes pasado somos líderes en el mercado y eso nos impulsa a ofrecer mejores servicios.
Estamos ya con Porvenir y con Aval Fiduciaria ofreciendo inversiones en stablecoins. Estamos innovando también en eso.
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Estamos trabajando con los bancos. O sea, usted puede ser cliente de un banco e invertir en Aval Fiduciaria o en Porvenir, tener su fondo de pensiones voluntarios.
Y Grupo Aval lanza GOU Payments para potencializar pagos y transferencias de bajos montos. Yo apoyo mucho a Bre-B porque es un tema de seguridad, de inclusión financiera, de cero costo para la gente. Pero nuestra empresa hace todo lo que son transacciones, sobre todo entre empresas, el cash management. Todo esto va a cambiar con el sistema de pagos inmediatos.
¿Qué puede aprender la banca tradicional del mundo fintech?
A mí me parece increíble que la gente crea que la innovación nació con las fintechs. La innovación ha estado siempre, los incumbentes y las nuevas empresas han existido toda la vida, no solamente en el sector financiero.
Y lo que tienen que hacer las grandes corporaciones es buscar aliarse con esas fintech. ¿Qué hace un emprendedor? Llámela fintech o empresa de logística. Lo que hace es identificar un problema que tiene la sociedad o los clientes o los seres humanos y buscarle la solución a ese microproblema. Eso es lo que hace un emprendimiento.
¿Y dónde queda el sector real dentro de Aval 360?
En la mitad de todo eso también. O sea, en nuestros clientes de los hoteles, de nuestros grandes proyectos, los que trabajan en el sector agro, para nosotros son superimportantes. También los que transitan por las carreteras y que pagan peajes, los de gas.
El gas para nosotros es muy importante. Nosotros somos el mayor distribuidor, transportamos gas, tenemos más de seis millones y medio de familias, más otros clientes empresariales. Tenemos un sistema divino con ellos que se llama Brilla, para que puedan comprar su estufa, mejorar su cocina.
Y también Promigas va a ser parte de ese Aval 360. Lo que tenemos es un montón de colombianos con nosotros.
¿Cómo ven la discusión entre Promigas y Canacol?
Esto está en un proceso de insolvencia en Canadá, que se está decidiendo. También están, esto es público, en un proceso de venta de los pozos.
Tienen un grupo grande de bonistas que son internacionales. Están tratando de negociar los contratos actuales para ver si eso les mejora, que vengan personas interesadas en comprarlo.
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Lo que sí es preocupante es realmente el país, no estoy hablando solo de Promigas, sino del país. Usted ha visto las discusiones con otras empresas que tenían unos contratos. Es decir, en general Canacol tenía una producción estimada de 115 millones de pies cúbicos, y ahora va alrededor de 60 millones.
Entonces, si usted en un pozo no lo cuida y no sigue explorando bien, en este tema energético tenemos en el país baja exploración, y todos esos pozos que quedan en esta parte de Colombia, que es donde está Canacol, pues esto puede agravar el tema de suministro de gas en el país en general.
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