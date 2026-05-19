La reestructuración de Canacol Energy, uno de los actores más relevantes para el suministro de gas natural en Colombia, podría golpear el abastecimiento para la población y la economía colombiana.
En medio de este proceso, Promigas lanzó fuertes advertencias ante la Corte de King’s Bench de Alberta, en Canadá, sobre las consecuencias que tendría la intención de Canacol Energy de terminar contratos de transporte de gas natural suscritos con la compañía en Colombia.
En una declaración juramentada, se aseguró que cualquier terminación de estos contratos tendría “efectos catastróficos” para Canacol, el sistema energético colombiano y el proceso de reorganización que adelanta la gasífera bajo la ley canadiense CCAA.
“La terminación de los acuerdos de Promigas también provocaría escasez de gas natural en Colombia y consecuencias económicas adversas para la sociedad colombiana en su conjunto”, afirmó la compañía.
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Impacto en población vulnerable
Promigas sostuvo además que actualmente Colombia no cuenta con capacidad excedente de producción de gas natural, por lo que retirar el suministro asociado a Canacol del sistema generaría escasez generalizada.
Promigas advirtió que el impacto sería especialmente fuerte sobre usuarios vulnerables y de menores ingresos.
“Esto necesariamente privaría a muchos usuarios finales, en particular a los usuarios más vulnerables y de bajos ingresos, del acceso a gas natural asequible, causando sufrimiento generalizado”, agregó.
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Sin red de Promigas “no habría negocio de Canacol”
En el documento presentado ante la corte canadiense, Promigas también defendió la relevancia de su infraestructura para la operación de Canacol en Colombia.
La compañía afirmó que realizó inversiones cercanas a $818.100 millones para ampliar infraestructura de transporte de gas entre Jobo y Barranquilla y desarrollar estaciones de compresión asociadas al suministro del productor gasífero.
La declaración incluso sostiene que la operación de Canacol depende estructuralmente de la red de transporte de Promigas.
“Dicho de manera directa, sin el servicio de transporte de gas prestado por Promigas, no habría negocio de Canacol”, afirmó la empresa.
Déficit en almacenamiento de gas
La transportadora agregó que Colombia tampoco cuenta con infraestructura relevante de almacenamiento de gas natural, lo que hace aún más dependiente al sistema del transporte continuo del combustible.
Promigas también alertó sobre posibles daños permanentes en los campos productores si se llegaran a cerrar pozos de gas como consecuencia de una eventual suspensión de contratos.
“Cerrar un pozo de gas natural es un proceso complejo y costoso que a menudo puede causar daños significativos, de largo plazo e irreparables”, indicó.
Promigas cuestiona proceso en Canadá
Otro de los puntos relevantes del documento es el cuestionamiento de Promigas a que el caso se esté adelantando en tribunales canadienses y no en Colombia.
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“Dado que cada uno de los acuerdos de Promigas está redactado en español, regido por las leyes de la República de Colombia y celebrado únicamente entre partes domiciliadas en Colombia, resulta curioso que Canacol busque terminar los Acuerdos de Promigas a través de tribunales canadienses”, sostuvo la compañía.
Promigas agregó que la única conexión de estos contratos con Canadá corresponde a la propiedad común de Canacol sobre sus subsidiarias involucradas en el proceso.
Además, la empresa insinuó que las actuaciones de Canacol podrían estar siendo utilizadas como mecanismo de presión dentro de las negociaciones entre las partes.
“Estos pasos tienen la apariencia de tácticas de negociación coercitivas para presionar a Promigas”, aseguró la compañía ante la corte.
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