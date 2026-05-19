En marzo de 2026, las importaciones de Colombia alcanzaron un total de US$6.161,0 millones CIF, lo que representó un incremento del 11,1 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron US$5.543,1 millones, según cifras del DANE.
Este comportamiento positivo del tercer mes del año estuvo jalonado principalmente por el dinamismo en el sector de las manufacturas, que logró compensar la caída en el rubro de combustibles.
Al analizar el desempeño por grupos de productos, destaca el liderazgo de las manufacturas, que sumaron US$4.768,7 millones CIF. Este grupo presentó un crecimiento del 16,7 % respecto a marzo de 2025, explicado por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (28,4 %) y artículos manufacturados diversos (20,1 %).
Por su parte, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas reportó importaciones por US$885,7 millones CIF, con un alza del 4,4 %. El principal impulsor en este rubro fue la importación de productos alimenticios y animales vivos, que creció un 10,5 %.
En contraste, el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas registró una caída del 17 %, totalizando US$502,7 millones CIF. Esta disminución se debió primordialmente a la reducción del 30,5 % en las importaciones de petróleo, productos derivados y productos conexos.
Así, en el acumulado del primer trimestre de 2026 (enero-marzo), las importaciones colombianas llegaron a US$17.805,4 millones CIF, lo que significa un aumento del 9,6 % frente al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al origen de las mercancías, China se consolidó como el principal proveedor de Colombia, con una participación del 29,4 % del valor total. Las compras al gigante asiático crecieron un 35,5 %, impulsadas por la adquisición de vehículos para el transporte de personas y abonos nitrogenados.
Otros socios comerciales relevantes fueron Estados Unidos, con una participación del 21,5 %, México, que envió al país el 5,1 % del total, y Corea, cuyas importaciones hacia Colombia se dispararon un 160 % en el mes.
Déficit de la balanza comercial se moderó
Respecto a la balanza comercial, el DANE reveló que en marzo de 2026 se registró un déficit de US$527,4 millones FOB. Esta cifra representa una mejora frente al déficit de US$837,3 millones FOB reportado en marzo de 2025.
En el consolidado del trimestre, el déficit comercial se ubicó en US$3.061,9 millones FOB. Vale la pena recordar que en el mismo periodo de 2025 se presentó un déficit de US$3.357,2 millones FOB.
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