MinHacienda anticipa que deuda en francos suizos quedará completamente cancelada el 27 de mayo

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, reveló que el equipo técnico de la entidad trabajó intensamente la semana pasada para llegar a un acuerdo con los bancos internacionales para que el 100 % del TRS en francos suizos quede completamente cancelado el próximo 27 de mayo.
«En pagos ya vamos en cerca del 67 % y ahora les doy una buena noticia respecto a lo que queda al 33 %: La próxima semana, ya con una decisión probada y con un dato observado, le daremos la buena noticia al país de que el swap de francos suizos ha sido completamente cancelado. Podemos decir que le cumplimos al país», dijo.
Este martes, la Contraloría presentó el primer balance del seguimiento a advertencia emitida al Ministerio de Hacienda relacionada con el manejo de la deuda pública. Según el ente de control aún persisten los riesgos asociados a la operación anunciada y a las condiciones recientes de financiamiento del Gobierno Nacional.
En particular, se identificaron riesgos derivados de la apreciación del franco suizo frente al dólar, situación que podría implicar un mayor costo en dólares por cada franco y reducir los beneficios cambiarios y fiscales anunciados por el Gobierno Nacional. Frente a esta situación, la Contraloría, en el marco de sus competencias, continuará vigilando el cierre de la operación que, según se ha informado, se dará en las próximas semanas.
Cuéllar respondió a las advertencias de la Contraloría General sobre el aumento de la deuda pública defendiendo la sostenibilidad financiera del país.
El funcionario insistió en que el crecimiento de la deuda se ha aplanado en los últimos meses y dijo que mientras que en gobiernos anteriores los incrementos fueron mucho mayores, en el último año (desde abril de 2025) la deuda solo creció un 6 %, lo que demuestra una fase de estabilización.
Incluso resaltó que, a diferencia de la tendencia global donde la deuda pública crece (según proyecciones del FMI), en Colombia la deuda respecto al PIB está cayendo (-0,8 % en 2025 y una proyección de -0,6 % en 2026).
Luego mencionó que tiene una invitación a un panel con el contralor próximamente, donde espera demostrar con hechos y datos observados que los técnicos están tomando las decisiones correctas para garantizar la estabilidad fiscal.
Costo promedio de la deuda pública no llega al 14 %
Respecto a las altas tasas de emisión, Cuéllar señaló que, al cierre de diciembre de 2025, el costo promedio ponderado de toda la deuda pública se situó en el 8 %. Según dijo en entrevista con Caracol Radio, esta cifra se considera en equilibrio porque coincide con el crecimiento nominal de la economía, que en 2025 fue del 8,2 %.
El funcionario indicó que es un error calcular el costo de la deuda basándose solo en las tasas de los títulos internos (TES), que pueden estar alrededor del 14 %, y explicó que la ponderación de la deuda externa es fundamental para reducir el costo total, ya que los bonos globales en dólares tienen tasas mucho menores, cercanas al 6,8 %.
De hecho, destacó que el gobierno ha logrado un hito histórico sin precedentes al reducir el saldo de la deuda externa en bonos globales (dólares y euros) en US$10.000 millones entre marzo y mayo de este año.
En entrevista con Caracol Radio el funcionario afirmó que es la primera vez en la historia de Colombia que un gobierno nacional logra una disminución de esta magnitud en el saldo de sus bonos globales en el mercado internacional.
Según Cuéllar, esta operación no solo reduce el capital adeudado, sino que le ahorrará al país aproximadamente US$18.000 millones en intereses durante los próximos 35 años, lo que representa un alivio para el presupuesto nacional.
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