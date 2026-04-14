Contraloría emite función de advertencia al MinHacienda por emisiones de deuda

El contralor Carlos Hernán Rodríguez emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda, pidiendo limitar su uso para gastos recurrentes.
“El incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre el gasto de ingresos pueden comprometer seriamente el equilibrio fiscal del país. Esta función de advertencia ha sido notificada en estos momentos al Ministerio de Hacienda, a quien requiero para limitar la financiación de los gastos recurrentes con recursos de la deuda para controlar el aumento de las tasas de interés con las que se adquieren nuevos impréscitos”.
El órgano sustenta que emite la figura al evidenciar que, en promedio, en las operaciones de canje realizadas en 2025 y 2026 se entregaron títulos con tasas cupón/interés más altas que las de los títulos recibidos.
Además, en las subastas han venido aumentando las tasas de corte, de forma que las de los TES B de corto plazo al 31 de marzo alcanzaron 13,69% y los de Largo Plazo en pesos 14,03 %, siendo unas de las más altas registradas en la historia reciente del país
La preopación por la deuda
La Contraloría alertó por los vencimientos, el servicio de deuda frente a la inversión pública en el Presupuesto General de la Nación y el anteproyecto de presupuesto para 2027.