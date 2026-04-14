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Contraloría emite función de advertencia al MinHacienda por emisiones de deuda

La función de advertencia es un mecanismo de la Contaloría para alertar sobre riesgos en el manejo de recursos públicos.

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Contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez
Contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez. Foto: Valora Analitik.

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El contralor Carlos Hernán Rodríguez emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda, pidiendo limitar su uso para gastos recurrentes.

“El incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre el gasto de ingresos pueden comprometer seriamente el equilibrio fiscal del país. Esta función de advertencia ha sido notificada en estos momentos al Ministerio de Hacienda, a quien requiero para limitar la financiación de los gastos recurrentes con recursos de la deuda para controlar el aumento de las tasas de interés con las que se adquieren nuevos impréscitos”.

El órgano sustenta que emite la figura al evidenciar que, en promedio, en las operaciones de canje realizadas en 2025 y 2026 se entregaron títulos con tasas cupón/interés más altas que las de los títulos recibidos.

Balance macroeconómico de la Contraloría
Balance macroeconómico de la Contraloría


Además, en las subastas han venido aumentando las tasas de corte, de forma que las de los TES B de corto plazo al 31 de marzo alcanzaron 13,69% y los de Largo Plazo en pesos 14,03 %, siendo unas de las más altas registradas en la historia reciente del país

La preopación por la deuda

La Contraloría alertó por los vencimientos, el servicio de deuda frente a la inversión pública en el Presupuesto General de la Nación y el anteproyecto de presupuesto para 2027.

Cifras de deuda
Cifras de deuda
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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik
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