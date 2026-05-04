Ecopetrol firma nuevo acuerdo con Parex para invertir US$250 millones en el Magdalena Medio

Ecopetrol y Parex Resources firmaron un acuerdo de colaboración empresarial para el desarrollo de cinco campos en el Magdalena Medio. El negocio contempla una inversión de US$250 millones, la cual será asumida en su totalidad por la compañía extranjera.
Puntualmente, la alianza tiene en la mira los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito, ubicados en los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander). En cuanto a los recursos, estos se ejecutarán dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del acuerdo.
Entre las obras que hacen parte de esta iniciativa se incluyen el desarrollo de proyectos de recobro mejorado, optimización de inyección de agua y perforación infill. Además, de la perforación de tres pozos exploratorios cerca de las áreas que actualmente están en producción, con lo cual se podrá evaluar el potencial de nuevas acumulaciones de hidrocarburos y ampliar el conocimiento geológico de la región.
Como contraprestación, Parex Resources tendrá una participación del 50 % sobre la producción, mientras que la petrolera estatal mantiene la titularidad y la operación de los campos.
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«Este esquema permitirá a Ecopetrol atraer capital de inversión para continuar el desarrollo de los campos con tecnología de vanguardia. Así mismo, el conocimiento y la experiencia de ambas compañías en actividades de recobro en campos maduros harán posible incorporar nuevos volúmenes de hidrocarburos y maximizar el valor de los activos», explicó la empresa colombiana.
La alianza entre ambas compañías energéticas también proyecta un impacto positivo en materia de inversión social. Este objetivo se materializará mediante el fomento de iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades locales, proyectos de infraestructura social y comunitaria, educación, desarrollo productivo y bienestar social, así como proyectos alineados con los planes de desarrollo territorial.
De acuerdo con Ecopetrol, el acuerdo se perfeccionará una vez se cumplan las condiciones suspensivas pactadas, incluida la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A partir de este aval, se establecerá la fecha de entrada en vigencia de la alianza.
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