El Comercio, uno de los medios más grandes de Perú, cambiaría de dueños: Estos serían los compradores

La eventual venta del control accionario del Grupo El Comercio, uno de los de los medios de comunicación más influyentes de Perú, ha despertado expectativa en sectores empresariales, políticos y periodísticos tanto en ese país como en América Latina.
La operación, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las partes involucradas, podría representar uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector de las comunicaciones en la región durante los últimos años.
De acuerdo con información publicada por la revista especializada Semana Económica, un grupo mayoritario de accionistas habría alcanzado un acuerdo preliminar para transferir la propiedad del holding a nuevos inversionistas. La negociación incluiría activos estratégicos relacionados con prensa escrita, plataformas digitales y televisión abierta.
¿Quiénes serían los compradores y cuál es el alcance de la operación?
Según la publicación peruana, entre los interesados en adquirir el conglomerado se encuentra Francisco Picasso, vinculado al Grupo Picasso y a la compañía Medifarma. También participaría Hernán Garrido-Lecca, actual CEO de Altavoz, firma enfocada en comunicación y contenidos.
La operación no se limitaría únicamente a los diarios y portales digitales del grupo. Dentro de las conversaciones también estarían incluidos activos televisivos de gran relevancia en Perú, entre ellos Canal N y América TV, dos de las señales con mayor alcance e incidencia en la agenda informativa nacional.
La revista señaló que el valor estimado de la transacción rondaría los US$0,50 por acción y que el cierre de la negociación podría concretarse en octubre de 2026. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de los accionistas actuales ni de los potenciales compradores sobre el estado de las conversaciones o el avance del proceso.
La posibilidad de una venta se produce después de varios años de especulaciones alrededor del futuro corporativo del Grupo El Comercio. En diferentes oportunidades surgieron versiones relacionadas con cambios en la estructura accionaria del holding; no obstante, los acercamientos previos no llegaron a consolidarse. En esta ocasión, las fuentes citadas por Semana Económica sostienen que las conversaciones estarían en una etapa más avanzada.
El Grupo El Comercio ocupa una posición dominante dentro del ecosistema mediático peruano. Además de sus diarios de circulación nacional, controla plataformas digitales, estaciones de televisión y canales de noticias con amplia capacidad de influencia sobre la opinión pública y el debate político.
Analistas del sector consideran que un eventual cambio de propietarios podría generar modificaciones en la estrategia empresarial del conglomerado, así como en sus líneas editoriales y en la estructura administrativa de sus diferentes unidades de negocio.
La relevancia del Grupo El Comercio trasciende las fronteras de Perú. Su peso dentro de la industria de medios lo convierte en un referente regional comparable con grupos periodísticos de gran alcance en otros países latinoamericanos, como ocurre en Colombia con medios tradicionales de prensa escrita como El Tiempo o el Espectador.
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