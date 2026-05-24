Sede universitaria que transformará sector en Bogotá completa 60 % de avance: inversión supera $110.000 millones

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza en una apuesta de largo plazo con la construcción de un nuevo edificio en Bogotá, proyecto cercano a los $111.000 millones que abrirá en el segundo semestre de 2026.
Ubicado en Chapinero, cerca de la futura estación Calle 45 del Metro de Bogotá, el proyecto ya completa 60 % de avance y actualmente se encuentra en fase de acabados, con frentes activos en instalación de fachada, redes eléctricas, muros divisorios y obras exteriores.
Cabe resaltar que la estructura principal ya fue finalizada en su totalidad y en la obra trabajan hoy 180 personas.
“Este nuevo edificio no solo amplía la capacidad del campus Bogotá, también responde a las nuevas formas de aprender, innovar y conectar a los estudiantes con las dinámicas del mundo actual”, afirmó José Luis Sandoval Duque, director del Campus Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC).
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Detalles del nuevo edificio
El edificio contará con 15.753 metros cuadrados, distribuidos en tres sótanos y 12 pisos.
Entre los espacios proyectados se incluyen 31 aulas académicas, 14 laboratorios para el aprendizaje y la investigación, 15 áreas de coworking y 12 zonas de trabajo colaborativo.
La sede también contará con un auditorio con capacidad para 160 personas, gimnasio y espacios de esparcimiento accesibles como locales comerciales, cafeterías, librería, cajeros y plazoleta de comidas. Todo ello bajo un enfoque de diseño sostenible que incorpora reutilización de agua lluvia, ventilación natural y eficiencia energética.
En materia técnica, el proyecto incorpora concreto arquitectónico en color ocre medio y una ventanería especial con vidrio arquitectónico orientada a mejorar la entrada de luz natural, reducir la asoleación y optimizar el confort térmico interior.
Entre los próximos hitos del cronograma se encuentran el cierre total de fachada, la terminación de pisos y la adecuación del primer nivel con integración de espacio público, en línea con la renovación urbana del sector y la futura operación del Metro.