ETB quiere ser el “gran transformador digital” del sector público; creció en clientes y busca mejorar caja

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) presentó la semana pasada los resultados del primer trimestre de este año, con un balance positivo, que deja ver recuperación en su balance, a pesar de los desafíos de caja y liquidez.
En diálogo con Valora Analitik, Diego Molano, presidente de la ETB, detalló el estado de resultados, su estrategia para rescatar la compañía y su apuesta en servicios digitales, al tiempo que destacó el crecimiento de usuarios.
El presidente de la compañía explicó que la estrategia de la compañía se concentra en mantener el negocio tradicional de telecomunicaciones como puerta de entrada de clientes, mientras fortalece el crecimiento en soluciones tecnológicas y servicios digitales.
“Lo que crece es el mundo de las soluciones digitales, lo que llamamos el mundo techCo”, explicó Molano, quien aseguró que la empresa avanza en un plan de transformación que comenzó hace 15 meses y que busca solucionar los problemas financieros, aumentar la eficiencia operativa, construir una cartera de clientes rentable y asegurar las bases del crecimiento futuro.
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Aumento en clientes y negocio tech
El presidente de la compañía explicó que ETB volvió a crecer en usuarios de telecomunicaciones entre 2025 y 2026, especialmente en segmentos de menores ingresos en Bogotá, consolidando una base de 590.000 hogares conectados.
Además, reportó un fuerte incremento en ventas mensuales de líneas de internet. “El año pasado vendíamos entre 10.000 y 12.000 líneas al mes y este año estamos vendiendo 27.000 líneas mensuales”, aseguró Molano. La mayoría en estratos 1, 2 y 3.
Al mismo tiempo, ETB avanza en el crecimiento de su unidad de soluciones tecnológicas, con servicios relacionados con inteligencia artificial, analítica de datos, optimización de procesos, fábricas de software y soluciones digitales para entidades públicas.
Molano aseguró que la compañía participa actualmente en proyectos tecnológicos para entidades como el Consejo Superior de la Judicatura y busca posicionarse como un aliado estratégico del Estado.
“Queremos ser el gran transformador digital del sector público colombiano”, afirmó.
La estrategia también contempla inversiones en optimización de redes, sistemas de información, analítica de datos y ciberseguridad. “Le estamos metiendo mucho capex a la estrategia de datos, a cómo creamos los lagos de datos, cómo almacenamos y protegemos la información”, explicó el directivo.
Lectura de integración Tigo – Movistar
Frente al entorno competitivo, Molano aseguró que la integración entre operadores grandes está consolidando un mercado más concentrado y reiteró la necesidad de una regulación diferencial para empresas más pequeñas.
De acuerdo con Molano, “tenemos obligaciones regulatorias iguales a las de los grandes, pero nosotros somos muy chiquitos. Por eso creemos que tiene que haber una regulación que busque proteger a las compañías pequeñas frente a estos monstruos”.
“Esto está consolidando un duopolio”, afirmó el presidente de ETB.
Resumen del primer trimestre; reto en liquidez
Según el ejecutivo, el desempeño del primer trimestre estuvo marcado por un crecimiento superior al 100 % en Ebitda frente al mismo periodo del año anterior, además de un aumento en ingresos operacionales y una reducción cercana al 16 % en gastos.
A pesar de la mejora operacional, el presidente de la ETB reconoció que el principal reto sigue siendo la caja y la liquidez de la compañía, debido al peso de la deuda financiera y las inversiones necesarias para modernizar la operación.
“El tema de caja sigue siendo el reto grande. Tenemos una carga de deuda de más de $1 billón que pesa muchísimo en nuestro balance y en nuestra operación”, afirmó.
Molano también destacó que el margen Ebitda pasó de 17 % a 33,2 %, acercándose a estándares internacionales del sector telecomunicaciones. “Yo quiero llegar a 40 % (en margen Ebitda), aunque es duro. Me toca aumentar mucho más los ingresos y que eso sea rentable”, señaló.
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