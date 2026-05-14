En primer trimestre ETB redujo su pérdida y los ingresos subieron 5 %; operación ya es rentable

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) volvió a reportar recuperación en su balance financiero y al cierre de los primeros tres meses de 2026 su pérdida neta se redujo, con mejores resultados operacionales.
La empresa dio a conocer que logró una utilidad operacional de $53.291 millones, resultado que contrasta con la pérdida de $30.140 millones en el mismo periodo del año anterior.
Por el lado de los ingresos por su operación, hubo un crecimiento de 5,6 % que los llevó hasta $402.317 millones. Este desempeño estuvo empujado por el negocio de telecomunicaciones y los servicios digitales. Además, hubo una reducción cercana a los $50.000 millones en costos y gastos, equivalente al 15 %.
En el caso del ebitda (ganancias antes de impuestos), aunque sigue en negativo, se redujo a cerca de la mitad, si se compara con el mismo periodo de 2025.
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¿Qué ha motivado el mejor balance de ETB?
Diego Molano Vega, presidente de ETB, explicó que los resultados “demuestran que la estrategia de transformación está funcionando. Hemos avanzado en hacer más eficiente nuestra operación, fortalecer nuestros ingresos y construir una compañía más sólida”.
A pesar de esto, la compañía indicó que los resultados operativos han implicado un esfuerzo importante en caja, por lo que la conversión a efectivo sigue siendo el gran reto para garantizar la sostenibilidad de la compañía.
En términos de la operación, en hogares y mipymes, ETB consolidó una operación 100% fibra óptica y ha hecho alianzas estratégicas con otras empresas de telecomunicaciones. Algunas de ellas se materializarán próximamente.
La base de clientes de fibra óptica creció 6 %, especialmente en estratos uno y dos.
“Seguiremos profundizando nuestro plan de transformación para fortalecer la operación, expandir la infraestructura tecnológica y consolidar a ETB como un aliado estratégico en la transformación digital y social del país”, concluyó Molano.