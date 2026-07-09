Pei avanza en la compra del portafolio de Terranum con un acuerdo vinculante

Pei anunció la firma de un acuerdo vinculante para la adquisición del portafolio inmobiliario de Terranum, una transacción que fortalecería su posición en el mercado y la convertiría en una de las plataformas inmobiliarias de mayor escala en América Latina.
La operación comprende cinco activos corporativos y logísticos que suman más de 375.000 metros cuadrados de área arrendable. El portafolio registra una ocupación estimada del 93,9 %, cuenta con más de 100 arrendatarios de diversos sectores y tendría la capacidad de generar un NOI superior a $200.000 millones al año.
La compañía destacó que, por su tamaño y características, esta incorporación representaría un crecimiento para Pei cercano al 29 % en los activos bajo administración (AUM) y de aproximadamente el 35 % en el área arrendable (GLA).
La transacción contempla, además, lotes para la expansión de algunos de los activos, con el propósito de impulsar nuevos desarrollos y ampliar el potencial de ingresos del portafolio en el largo plazo.
Destacado: Credicorp Capital lanza cuenta de ahorros para fortalecer la gestión de liquidez empresarial
Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, que esta operación refleja la evolución que ha alcanzado el mercado inmobiliario institucional colombiano y representa una oportunidad para fortalecer la capacidad de generación de valor de este vehículo de inversión.
“Más allá de su dimensión, envía una señal de confianza en Colombia, en la calidad de sus activos inmobiliarios y en el potencial de una industria que continúa consolidándose para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país”, añadió.
De acuerdo con la entidad, el negocio contará con la participación de una entidad vinculada al grupo de accionistas de Pei Asset Management, administradora inmobiliaria de Pei, cuyos inversionistas recibirían una porción del pago mediante títulos participativos de Pei valorados a valor patrimonial (NAV).
Cabe destacar que el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones previstas en el acuerdo, entre ellas la autorización por parte de la Asamblea de Inversionistas y los trámites ante las autoridades de competencia y regulatorias.
De la misma manera, es importante señalar que J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Pei dentro del proceso.
Destacado: Mercado Libre entra en la competencia financiera: ofrece cashback por compras en Colombia