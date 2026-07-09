Mercado Libre entra en la competencia financiera: ofrece cashback por compras en Colombia

Mercado Libre sigue expandiendo sus servicios financieros en Colombia, luego de desplegar productos en otros mercados del continente y con oportunidades de crecimiento en este segmento en el país.
Desde 2023 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Mercado Pago Compañía de Financiamiento a operar en el país, y un año después, lanzo su billetera a través de Mercado Pago Financiera, la marca de la empresa en el país.
Ahora, para los usuarios se ha hecho más visible su servicio de cashback, que se entrega en compras y pagos hechos desde su billetera. Este servicio es exclusivo para los suscriptores de Meli+.
Quienes hagan parte de esta suscripción, pueden recibir un reembolso. Es decir, este beneficio permite obtener un porcentaje de dinero de vuelta en cada compra y se verá reflejado en Mercado Pago.
Entre las características del servicio se destaca que los usuarios pueden recibir hasta un 3 % de cashback en compras.
Apuestas con su billetera
Al anunciarse la llegada a Colombia en septiembre de 2024, la Mercado Pago indicó que los usuarios podrían cargar el dinero fácilmente a través de PSE por medio de cualquier banco.
Además, los usuarios registrados en la aplicación podrán acceder a cupones de descuento exclusivos en comercios aliados.
Asimismo, la plataforma dio la opción a los usuarios para administrar de forma sencilla sus distintos medios de pago, registrar fácilmente sus tarjetas de crédito y débito de cualquier banco local y monitorear sus gastos e ingresos en un mismo lugar.
También, la billetera tiene la posibilidad de dinamizar los saldos acreditados, ofreciendo opciones para reinvertir en Mercado Libre o en comercios que aceptan Mercado Pago.