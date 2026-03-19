Mercado Libre invertirá US$600 millones en Colombia en 2026: alista alianzas y prevé repunte del comercio electrónico

Mercado Libre arrancó 2026 con resultados por encima de lo previsto en Colombia y con una apuesta agresiva de inversión para consolidar su operación. Así lo aseguró su gerente general en el país, Doménico Barbato Gaviria, en conversación con Valora Analitik.
“Arrancamos el año de manera muy positiva, sobrecumpliendo el plan que teníamos. Estamos viendo un repunte del comercio electrónico en Colombia”, afirmó.
Uno de los principales argumentos detrás del optimismo de la compañía es el bajo nivel de penetración del comercio electrónico en el país, que actualmente ronda el 8 %, muy por debajo del promedio de América Latina (14 %) y de mercados como Estados Unidos (25 %) o China (más del 30 %).
Este rezago, según Barbato, representa una oportunidad estructural de crecimiento. “Hay mucho camino por recorrer y ya estamos empezando a ver ese despegue”, señaló.
Inversión y expansión operativa
En ese contexto, Mercado Libre destinará cerca de US$600 millones en Colombia durante 2026, recursos que estarán enfocados en marketing, fortalecimiento logístico, expansión del equipo y consolidación de la operación local. Lo anterior representa un crecimiento del 27 % frente a la inversión realizada en 2025. Un aumento del 58 % frente a la inversión realizada en 2024
La inversión también busca potenciar la red de envíos propia de la compañía, uno de los pilares de su estrategia para mejorar tiempos de entrega y aumentar ventas.
Uno de los factores clave en el desempeño reciente ha sido la mejora en los tiempos de entrega. Actualmente, la plataforma permite entregas el mismo día en Bogotá —para compras realizadas hasta las 3:00 p.m.— y avanza en la expansión de este modelo a otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
Además, la compañía ya logra cubrir todo el territorio nacional con tiempos de entrega de hasta 48 horas.
“Cada vez que mejoramos nuestra promesa de entrega, vendemos más. La gente quiere inmediatez”, explicó Barbato.
Este fortalecimiento logístico ha permitido alcanzar picos de hasta 150.000 envíos en un solo día, soportados por infraestructura y tecnología desarrolladas internamente.
En paralelo, la compañía reforzó su posicionamiento con la vinculación de James Rodríguez como imagen de marca en Colombia, una estrategia que busca conectar con audiencias masivas y fortalecer el reconocimiento de la plataforma.
“Es la primera vez que un jugador de su talla y capitán de la Selección habla de Mercado Libre y sus beneficios”, indicó.
Ecosistema en expansión: pymes, alianzas y suscripciones
Actualmente, más de 30.000 pequeñas y medianas empresas venden a través de la plataforma en Colombia, un eje central en la estrategia de “democratización del comercio electrónico”.
A esto se suman nuevas alianzas con marcas y entidades financieras —incluyendo opciones de pago a cuotas sin interés—, así como el crecimiento de su modelo de suscripción con beneficios en streaming.
La compañía anticipa nuevas alianzas durante 2026, en línea con su plan de inversión.
Mercado Libre también destacó el papel del talento colombiano en el desarrollo tecnológico de la compañía. Parte de sus equipos locales trabajan en soluciones para toda la región, en un esquema que ya supera los 6.100 empleados en el país.
De cara al crecimiento del comercio electrónico, Barbato identificó tres retos estructurales: mayor conectividad, aumento de la bancarización y formalización del comercio.
“Si avanzamos en esos tres frentes, el comercio electrónico traerá más progreso al país y mejorará la vida de millones de colombianos”, afirmó.
Para el cierre de 2026, la compañía proyecta mantener su ritmo de expansión, aumentar su participación en el mercado y seguir rompiendo récords de crecimiento.
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