MinHacienda: Colombia necesitará una reforma tributaria de unos $30 billones para enfrentar crisis fiscal

El director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Cristian Cruz, reveló que el Gobierno ha calculado que se necesita una reforma tributaria que recaude alrededor de $30 billones, dado que el ajuste fiscal que se requiere es de entre 1,4 % y 1,6 % del PIB.
En la misms línea, el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, reconoció este viernes, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, que la situación de las finanzas públicas no permite una reducción rápida del gasto. Explicó que buena parte de los ajustes requeridos dependen de medidas que deben ser aprobadas por el Congreso y admitió que los ingresos actuales del país son insuficientes para cubrir las necesidades de gasto, lo que ha llevado a un aumento del endeudamiento.
Frente a la posibilidad de una nueva reforma tributaria, Pazos señaló que son pocas las iniciativas fiscales que han logrado recaudos de la magnitud que hoy requiere el Gobierno. Además, advirtió que históricamente las reformas suelen recaudar menos de lo proyectado inicialmente.
“No hemos definido qué tipo de reforma podría generar un recaudo de esa magnitud, porque existen pocos impuestos o mecanismos capaces de hacerlo. Son discusiones que están relacionadas principalmente con el impuesto de renta, pero deberán analizarse en otro escenario y en el momento oportuno”, afirmó.
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