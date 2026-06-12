El Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2026 reveló que el Gobierno estima que el déficit fiscal, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos públicos, será del 5,3 % del PIB ($106 billones) en 2026 y no del 5,1 % como se dijo inicialmente.
Por su parte, la cifra tendrá una reducción durante 2027, ya que pasará de una cifra prevista en 4,9 % del PIB a 4,5 %.
En la presentación de este viernes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció: «Sabemos (de) la existencia de un problema fiscal importante en el país y sabemos que aún mantenemos niveles de déficit significativos».
(Espere ampliación).