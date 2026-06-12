Pensamiento estratégico e inteligencia artificial: los temas que convocaron a empresarios en Medellín

¿Cómo están cambiando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías la forma en que las empresas toman decisiones? Esta fue una de las preguntas que reunió en Medellín a empresarios y líderes de diferentes organizaciones en un espacio promovido por el CESA para reflexionar sobre el futuro de la estrategia empresarial en un entorno cada vez más dinámico y tecnológico.
El encuentro, que contó con el apoyo de Valora Analitik, permitió abrir una conversación sobre los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones para adaptarse a los cambios del mercado, aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, fortalecer aquellas capacidades humanas que siguen siendo fundamentales para construir ventajas competitivas.
Inicialmente, Simón Villegas, líder de Ideas for Life, presentó la charla Estrategia sin diseño: filosofía para abrirnos camino en el mundo de la IA. Durante su intervención, planteó una reflexión sobre los límites del pensamiento estratégico basado exclusivamente en el control, la planeación y la predicción.
Villegas destacó que muchas de las innovaciones más relevantes no surgen necesariamente de planes rígidos o decisiones completamente calculadas, sino de la capacidad de explorar, experimentar y descubrir oportunidades sobre la marcha. En este contexto, resaltó que, aunque la inteligencia artificial puede procesar información y optimizar procesos, existen capacidades humanas asociadas a la intuición, la experiencia y la adaptación que continúan siendo irremplazables.
Por su parte, Alejandro Salgado, profesor investigador y director del MBA del CESA, abordó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta para fortalecer la construcción de estrategias empresariales. Durante su intervención explicó cómo estas tecnologías pueden contribuir a reducir sesgos en la toma de decisiones, mejorar la capacidad de análisis y ofrecer una comprensión más profunda de las dinámicas del mercado.
Más allá de una discusión tecnológica, Salgado invitó a los asistentes a entender la estrategia empresarial desde una nueva perspectiva: una que combine pensamiento crítico, inteligencia artificial y conocimiento profundo del negocio para responder con mayor efectividad a los desafíos actuales.
La jornada reunió a casi 50 representantes de organizaciones de la región, entre ellas ISA, Bancolombia, EPM, Servicios Nutresa y Sura. Este encuentro hace parte de la estrategia de regionalización del CESA, una iniciativa que busca acercar sus capacidades de formación ejecutiva, consultoría y acompañamiento empresarial a más empresas en diferentes territorios del país.
“La llegada del CESA a las regiones hace parte de una estrategia que busca acercar nuestras capacidades de formación, consultoría y acompañamiento empresarial a más organizaciones del país. Queremos construir relaciones de largo plazo con las regiones y contribuir al fortalecimiento de sus ecosistemas empresariales a través del conocimiento y la innovación”, afirmó Ana María Fergusson, decana de CESA Empresarial.