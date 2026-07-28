Senado define hoy agenda clave: Contralor, posesión presidencial y caso Wadith Manzur

La plenaria del Senado abordará este martes varios asuntos que marcarán el inicio del nuevo periodo legislativo.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que el orden del día incluirá la presentación de los candidatos y candidatas a la Contraloría General de la República, como parte del proceso para escoger al nuevo jefe del organismo de control.
La corporación también estudiará la proposición que busca autorizar que la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, se lleve a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.
Sobre la posibilidad de que congresistas del Pacto Histórico no asistan a la ceremonia de transmisión de mando, Henríquez señaló que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a esa bancada. Sin embargo, recordó que el partido de oposición anunció la realización de concentraciones pacíficas simultáneas en Cali y Barranquilla durante la jornada.
Otro de los temas que deberá resolver la Mesa Directiva será la solicitud presentada por el senador electo Wadith Manzur, investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y actualmente privado de la libertad. El congresista pidió que se le permita posesionarse de manera virtual o, en su defecto, que la Mesa Directiva se traslade al centro de reclusión para cumplir con el acto protocolario.
Henríquez explicó que la petición está siendo analizada por la Secretaría General del Senado y aseguró que en las próximas horas la corporación emitirá una respuesta, una vez concluya el estudio sobre su viabilidad jurídica.