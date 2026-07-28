Nueva opción para invertir desde Colombia en el S&P 500 de la Bolsa de Nueva York con protección al capital

Cibest Capital lanzó el Fondo Cerrado Renta Estructurada, una alternativa de inversión que busca capturar el desempeño del índice S&P 500, referencia de las compañías más representativas de la economía estadounidense.
Para lograrlo, utilizará una nota estructurada diseñada para procurar la recuperación del 100 % del capital nominal invertido al vencimiento.
Cibest Capital explicó que, como parte de su diseño, el fondo incorpora mecanismos destinados a mitigar la exposición a las variaciones de la tasa de cambio. Es decir, los inversionistas ingresan recursos en pesos colombianos y reciben sus recursos en la misma moneda, sin que las fluctuaciones del dólar sean determinantes en el resultado de la inversión.
Los interesados podrán vincularse a este fondo hasta el 3 de agosto de 2026, con inversión mínima de $5 millones.
Este producto está dirigido a inversionistas que cuentan con recursos disponibles para mantener su inversión durante un horizonte de dos años y que buscan diversificar sus portafolios con exposición internacional.
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¿Cómo funcionará este fondo de inversión?
Según explicó la firma, al tratarse de un fondo cerrado, los recursos permanecen invertidos durante el plazo de la estrategia, lo que permite mantener la exposición al comportamiento del S&P 500 y a la estructura de protección de capital definida para el producto.
Luis Ignacio Gómez, vicepresidente de Mercado de Capitales del Grupo Cibest, explicó que el fondo nace “para responder a esa necesidad y ofrecer una forma más simple de acercarse al mercado estadounidense con el acompañamiento de expertos y una estructura que garantiza la protección del capital invertido”.
A manera de ejemplo, si el S&P 500 sube durante el plazo de la inversión, el inversionista participa de ese crecimiento. En caso contrario, si el mercado cae o no presenta valorizaciones, la estructura está diseñada para procurar una rentabilidad de 0 % y la recuperación del capital nominal invertido al vencimiento.
Lo anterior, de acuerdo con los términos del producto y sujeto al cumplimiento de las obligaciones del emisor.
De igual manera, se explicó que las eventuales rentabilidades dependerán del comportamiento del activo de referencia y de las condiciones previstas en la estructura, “lo que permite beneficiarse del desempeño positivo del índice sin un límite de ganancias, y de otro lado, si el mercado no se valoriza o registra caídas, el inversionista recibiría de vuelta el capital invertido en el fondo”.