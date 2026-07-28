La plenaria del Senado de la República se reunió este martes para aprobar las comisiones constitucionales, la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y escuchar a los aspirantes a la Contraloría.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que las planchas sometidas a consideración de la plenaria fueron construidas respetando el principio de representación proporcional de las bancadas.
Unas de las planchas que se conocieron fueron la de comisiones tercera y cuarta, conocidas como las comisiones económicas, por ser las encargadas de tramitar en primer debate las principales iniciativas relacionadas con la política fiscal, tributaria y presupuestal del país.
Comisión Tercera Constitucional Permanente – Senado
- Martín Alonso Caicedo Carabalí – Pacto Histórico.
- Deicy Johana Osorio – Pacto Histórico.
- José Alejandro Ocampo Giraldo – Pacto Histórico.
- David Ricardo Racero – Pacto Histórico.
- Cristian Garcés Aljure – Centro Democrático.
- Juan Fernando Caicedo Callejas – Centro Democrático.
- María Angélica Guerra López – Centro Democrático.
- Alex Yirley Vargas – Centro Democrático.
- Yesid Pulgar – Partido Liberal.
- Andrea Padilla – Alianza Verde.
- Darío Barragán Asís – Partido Conservador.
- Juan Carlos Garcés – Partido de la U.
- Óscar Tuscutia – Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz).
- Sara Castellanos – Partido Liberal.
- Gustavo Moreno – Cambio Radical.
Esta célula legislativa es la encargada de estudiar los proyectos relacionados con Hacienda Pública, Crédito Público, impuestos, reformas tributarias, planeación económica, régimen monetario y financiero, así como las iniciativas que impactan directamente la política económica del Estado.
Por su parte, la Comisión Cuarta, conformada por:
- Wilson David Arias Castillo – Pacto Histórico.
- Laura Cristina Ahumada García – Pacto Histórico.
- Aida Yolanda Vega Quiñónez – Pacto Histórico.
- Camelia Edith Zúñiga Navarro – Pacto Histórico.
- Carlos Manuel Meisel Vergara – Centro Democrático.
- Enrique Cabrales Baquero – Centro Democrático.
- Laura Fortich – Partido Liberal.
- Álvaro Monedero – Partido Liberal.
- Eduardo Enríquez Caicedo – Partido Conservador.
- Liliana Benavides – Partido Conservador.
- Luis Eduardo Díaz Mateus – Partido Conservador.
- Wilmer Carrillo – Partido de la U.
- Carlos Mario Farelo – Cambio Radical.
- Alejandro Bermeo – Alianza Verde.
- Wilder Escobar – Citrep.
Esta comisión tiene a su cargo el análisis del Presupuesto General de la Nación, las leyes de apropiaciones, el control fiscal, el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y otras normas relacionadas con la administración financiera del Estado.
Con la aprobación de las planchas, las comisiones quedan formalmente constituidas y podrán elegir sus mesas directivas para iniciar el estudio de las iniciativas que integrarán la agenda legislativa del cuatrienio.
Cabe mencionar que en las comisiones del Congreso las decisiones se toman por mayoría simple de los miembros presentes, siempre que exista quórum deliberatorio y decisorio.
¿Quiénes integran las comisiones del Senado?
Las demás comisiones quedaron conformadas así:
Comisión Primera Constitucional Permanente – Senado
• Diana Carolina Corcho Mejía
• Yuri Esmeralda Hernández Silva
• Carlos Alberto Benavides Vera
• Alex Javier Flórez Hernández
• Isabel Cristina Zuleta López
• Rafael Nieto Loaiza
• Hernán Cadavid Gómez
• María Clara Posada
• Fabio Amín
• Hilarión Espinosa
• Óscar Sánchez
• Jonatan Ferney Pulido
• Juan Carlos García
• Santiago Barreto
• Alfredo Deluque
• Nicolás Gómez
• Manuel Virgüez
• Enrique Gómez
• Luis Rúa
• lván Cepeda
Comisión Segunda Constitucional Permanente – Senado
• Agmeth Scaff Tiberino
• Alejandra Omaña
• Mari Jurado Palomino
• Honorio Henríquez Pinedo
• José Alirio Barrera
• Lidio García
• Luis Fernando Mejía
• José Rubén Ospina
• Juanita Zuleta
• Antonio Correa
• María Irma Noreña
• Germán Rodríguez
• Jennifer Pedraza
Comisión Quinta Constitucional Permanente – Senado
o Carmen Patricia Caicedo Omar
o Yais Isabel Contreras Jiménez
o Cristian Kevin Gómez Paz
o Juan Fernando Espinal
o Óscar Villamizar Meneses
o María Eugenia Lopera
o Camilo Torres
o Ariel Ávila Martínez
o Miguel Barreto
o Marcos Daniel Pineda
o Jhony Besaile
o Gonzalo Baute
o Didier Lobo
Comisión Sexta Constitucional Permanente – Senado
o PedroFlores Porras
o Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
o María Eugenia Londoño
o Esteban Quintero Cardona
o Julia Correa
o Gerson Vargas
o María Lucía Villalba
o Jhon Amaya
o José Hugo Permacea
o Daniel Restrepo
o Ana Paola García
o Nelson López
o Carlos Guevara
Comisión Séptima Constitucional Permanente – Senado
o Sandra Claudia Chindoy
o Martha Peralta Epieyú
o Ferney Silva
o Omar de Miguel de la Ossa García
o Andrés Forero Molina
o Claudia Margarita Zuleta
o Sandra Bernal
o Leonardo Gallego
o Santiago Montoya
o Duvalier Sánchez
o Nadia Blel Scaff
o Norma Hurtado
o Selmen Arana
o Ana Paola Agudelo
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