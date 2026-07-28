Entrevista | Así es la propuesta que puso a temblar al fútbol colombiano: detalles del plan para cambiar derechos de televisión

A pocas horas de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor, convocada para el 29 de julio, el debate sobre el futuro de los derechos de transmisión del fútbol colombiano continúa escalando. Los ocho clubes que firmaron el comunicado en el que condicionan la cesión de sus derechos intangibles para el próximo contrato de televisión explicaron cuál es la propuesta que llevarán a la discusión y qué buscan con esa iniciativa.
Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Once Caldas sostienen que el actual modelo de distribución de los ingresos debe revisarse para incorporar criterios que premien tanto el desempeño deportivo como el aporte comercial de cada institución al campeonato.
En entrevista con Valora Sports, Joe Bonilla Gálvez, vocero del Grupo de los Ocho, aseguró que el objetivo no es romper con la Dimayor ni beneficiar exclusivamente a los clubes con mayor poder de convocatoria, sino abrir una discusión institucional antes de negociar el próximo contrato de derechos de televisión, cuyo nuevo ciclo comenzará una vez finalice el vigente acuerdo con Win Sports, que se extiende hasta diciembre de 2026.
La posición del grupo se mantiene: mientras no exista un acuerdo sobre el modelo de distribución de los recursos del siguiente contrato, los ocho clubes no autorizarán el uso de sus derechos intangibles e imagen para ese proceso de comercialización. Sin embargo, Bonilla insistió en que esa decisión no afecta las transmisiones actuales ni el desarrollo de la Liga BetPlay II.
¿Qué proponen los ocho clubes para cambiar el reparto de los derechos de TV del fútbol colombiano?
Aunque durante las últimas semanas se conoció el inconformismo de los ocho clubes con el modelo vigente, hasta ahora no habían explicado cómo imaginan un nuevo sistema de distribución.
Según Bonilla, el grupo no llegará a la asamblea con una fórmula cerrada, sino con una propuesta inicial que servirá como punto de partida para la discusión entre los 36 clubes afiliados a la Dimayor.
«Los ocho clubes llegarán a la asamblea con el propósito de abrir una discusión institucional de fondo sobre el modelo de distribución de los ingresos derivados de los derechos de transmisión, no de imponer una fórmula predeterminada», afirmó.
La iniciativa busca mantener una parte de los ingresos repartida en igualdad de condiciones para todos los clubes y distribuir otra parte mediante variables objetivas.
«Esa propuesta contempla mantener una porción de los ingresos bajo criterios igualitarios, garantizando una base común para todos los clubes, y destinar otra porción a componentes variables asociados a criterios objetivos y verificables, como el rendimiento deportivo y la capacidad de convocar y conectar con los aficionados», explicó el vocero.
Bonilla aclaró que esa iniciativa no establece porcentajes definitivos ni define todavía cómo se medirían esas variables, pues considera que esos aspectos deberán construirse colectivamente dentro de la Dimayor.
«Los porcentajes, la ponderación de las variables y los mecanismos de medición deberán ser discutidos y definidos colectivamente por los clubes», agregó.
El representante también rechazó la idea de que la propuesta busque favorecer únicamente a los clubes con mayor historia o número de aficionados.
«El propósito no es beneficiar a unos clubes por su nombre o su historia, sino avanzar hacia un sistema de incentivos en el que cualquier club pueda ver reconocido su esfuerzo en la medida en que contribuya al fortalecimiento deportivo y comercial del Fútbol Profesional Colombiano», sostuvo.
¿Qué significa que los clubes no cederán sus derechos intangibles?
Uno de los puntos que más dudas ha generado desde la publicación del comunicado es el alcance de la decisión de reservar los derechos intangibles para el próximo contrato de televisión.
Bonilla explicó que esa posición no implica suspender las transmisiones actuales ni poner en riesgo el desarrollo del campeonato.
«La posición comunicada por el Grupo de los Ocho no está dirigida a afectar el desarrollo del campeonato actual ni de los campeonatos futuros. Tampoco está dirigida a afectar las transmisiones actualmente previstas», afirmó.
Según explicó, la medida únicamente tendría efectos durante la negociación del próximo ciclo comercial de los derechos audiovisuales.
Cada club es propietario de activos como su escudo, nombre, colores, marcas e identidad visual. Esos elementos hacen parte de los derechos intangibles que la Dimayor incorpora al paquete comercial que ofrece a los operadores interesados en adquirir los derechos de transmisión.
En ese contexto, los ocho clubes anunciaron que, mientras no exista un acuerdo sobre el nuevo modelo de distribución de los ingresos, mantendrán por fuera del siguiente proceso de comercialización esos activos.
«No autorizarán el uso y la explotación de esos derechos intangibles individuales mientras no exista un acuerdo institucional sobre el modelo de distribución de los recursos que genere ese contrato», indicó Bonilla.
El vocero también insistió en que el grupo no pretende profundizar el conflicto con la Dimayor, sino abrir un espacio de negociación antes de iniciar el nuevo proceso contractual.
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«La expectativa del Grupo de los Ocho no es escalar el conflicto ni promover una división. Reconocemos y respetamos el papel de la Dimayor como el escenario natural para abordar esta discusión y consideramos que cualquier solución debe construirse de manera colectiva», concluyó.
La discusión comenzará este 29 de julio en la asamblea extraordinaria de la Dimayor, donde los 36 clubes deberán decidir si abren el camino hacia un nuevo modelo de distribución de los derechos de televisión o mantienen el esquema vigente para el próximo ciclo de comercialización.