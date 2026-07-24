Varios clubes del fútbol colombiano podrían desaparecer si cambia el reparto de derechos de TV, advierte dirigente

La propuesta para cambiar la forma en que se distribuyen los ingresos de los derechos de televisión del fútbol colombiano ya provocó la primera reacción de un club que se opone a la iniciativa. Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza FC, advirtió que modificar el modelo actual podría comprometer la sostenibilidad financiera de varios equipos y afirmó que algunos «estarían llamados a desaparecer» si no se mantiene una distribución que garantice recursos suficientes para los clubes con menor capacidad económica.
La declaración fue entregada por el directivo en una entrevista con Blu Radio, luego de que Joe Bonilla, vocero de los ocho clubes que impulsan la reforma, explicara la propuesta con la que buscan distribuir los ingresos del próximo contrato audiovisual de la Dimayor para el periodo 2027-2030.
Según Ferreira, en instituciones como Alianza los recursos provenientes de los derechos de televisión representan alrededor del 50 % o incluso más del presupuesto anual. Por eso considera que reducir esa participación afectaría directamente la operación de varios clubes que no cuentan con los ingresos por patrocinio, taquilla o participación internacional que sí tienen algunas de las instituciones con mayor poder económico.
“Nosotros recibimos muy poco dinero de la afición. Hoy tengo un apoyo de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación nos da también una ayuda, pero del resto no dependemos”, afirmó Ferreira.
Esa discusión será uno de los principales temas de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor convocada para el 29 de julio, donde los clubes intentarán acercar posiciones sobre el modelo que definirá el reparto del principal negocio económico del fútbol profesional colombiano durante los próximos años.
La fórmula 50/50 con la que el Grupo de los Ocho quiere cambiar el reparto de los derechos de TV en el fútbol colombiano
La propuesta presentada por los ocho clubes plantea que el dinero del próximo contrato de televisión se distribuya mediante un sistema mixto. El 50 % de los recursos se entregaría en partes iguales entre todos los equipos, mientras que el otro 50 % dependería de variables que todavía deberán ser definidas por los afiliados de la Dimayor.
Entre los criterios que han sido mencionados aparecen el rendimiento deportivo, la asistencia a los estadios, la generación de audiencias y otros indicadores relacionados con el impacto comercial de cada institución.
Joe Bonilla explicó que la iniciativa todavía no constituye un modelo definitivo y que el propósito es construir un consenso antes de adjudicar los derechos audiovisuales y digitales. El vocero también descartó que exista un plan para detener la Liga BetPlay o crear una competencia paralela, versiones que comenzaron a circular después de que los ocho clubes anunciaran que no cederán sus derechos de imagen e intangibles hasta lograr un acuerdo sobre el nuevo sistema de distribución.
El reparto que busca el Grupo de los Ocho ya existe en las principales ligas del mundo
La discusión que hoy comienza en el fútbol colombiano no es nueva a nivel internacional. En España, LaLiga distribuye los ingresos por derechos audiovisuales mediante un modelo que combina una parte igualitaria con componentes asociados al rendimiento deportivo y a la implantación social de cada club, variables que incluyen aspectos como asistencia a los estadios, abonados y seguimiento de los aficionados.
La Premier League también utiliza un sistema mixto, en el que una parte de los recursos se reparte por igual y otra depende de la posición final en la tabla y del número de partidos televisados. La Serie A italiana aplica igualmente criterios deportivos y comerciales dentro de su modelo de distribución.
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Mientras los ocho clubes sostienen que un esquema de este tipo incentivaría la inversión y fortalecería la competitividad del campeonato, equipos como Alianza FC consideran que un cambio sin mecanismos de equilibrio podría ampliar la brecha económica entre instituciones.
Esa diferencia de posturas marcará la negociación del nuevo contrato audiovisual de la Dimayor, cuyo proceso ya está en marcha y definirá la distribución de los ingresos del fútbol profesional colombiano entre 2027 y 2030.