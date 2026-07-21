Colombia volverá a tener un piloto en MotoGP desde 2027: Esto se sabe

Honda confirmó oficialmente que el colombiano David Alonso competirá en MotoGP a partir de la temporada 2027, una decisión que devolverá al país a la máxima categoría del motociclismo después de varios años sin representación. El piloto firmó un contrato multianual con la marca japonesa y comenzará su adaptación a la nueva moto en los entrenamientos posteriores al Gran Premio de Valencia, previstos para el cierre de la temporada 2026.
Con apenas 20 años, Alonso afrontará el mayor reto de su carrera al incorporarse al fabricante más exitoso en la historia de MotoGP. Honda suma más de 300 victorias y decenas de títulos mundiales en la categoría reina, aunque atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva tras varias temporadas alejadas de la lucha por el título.
El anuncio también coincide con un momento de cambios para el campeonato. En 2027 entrará en vigor un nuevo reglamento técnico impulsado por Dorna Sports y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que reducirá la cilindrada de las motos de 1.000 a 850 centímetros cúbicos y modificará aspectos como la aerodinámica y los dispositivos de altura para igualar la competencia.
David Alonso llega a MotoGP después de consolidarse como una de las principales promesas del automovilismo internacional. Y, aunque nació en Madrid, compite bajo la bandera de Colombia por decisión propia y por sus raíces maternas, una elección que lo convirtió en uno de los principales referentes del deporte colombiano en las competencias de velocidad.
David Alonso llega a MotoGP tras una trayectoria récord
La llegada de Alonso a MotoGP es el resultado de un rápido ascenso en las categorías de formación. El colombiano fue campeón del mundo de Moto3 y cerró esa etapa con cifras que lo ubicaron entre los pilotos más destacados de la historia reciente de esa categoría.
En total consiguió 20 victorias, 30 podios y 9 poles, además de establecer el récord de triunfos en una misma temporada de Moto3, un registro que llamó la atención de Honda para incorporarlo a su proyecto de largo plazo.
El fabricante japonés confirmó que el piloto tendrá un contrato multianual, aunque todavía no definió si competirá con el equipo oficial Honda HRC Castrol o con LCR Honda, la escudería satélite de la marca. Esa decisión se conocerá antes del inicio de la temporada 2027.
La elección de Honda representa una apuesta por un piloto joven en medio de la renovación de su estructura deportiva, con el objetivo de recuperar protagonismo frente a fabricantes como Ducati, KTM y Aprilia, que dominaron buena parte de las últimas temporadas.
Honda apuesta por David Alonso en la nueva era de MotoGP
El debut de Alonso coincidirá con el inicio de una nueva etapa para MotoGP. Desde 2027 todas las motos utilizarán motores de 850 cc, una reducción frente a los actuales 1.000 cc que busca mejorar la seguridad y aumentar la competitividad entre fabricantes.
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El nuevo reglamento también limitará el desarrollo aerodinámico, eliminará los dispositivos de regulación de altura utilizados durante las carreras y empleará combustibles con un 100 % de origen no fósil, medidas aprobadas por la FIM y Dorna Sports.
Alonso tendrá su primer contacto con la nueva Honda en los test posteriores al Gran Premio de Valencia, una sesión tradicional en la que los equipos comienzan el desarrollo de la siguiente temporada.
Con este fichaje, Colombia volverá a tener presencia en la máxima categoría del motociclismo mundial y contará nuevamente con un representante en un campeonato que reúne a los mejores pilotos del planeta.