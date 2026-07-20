Sinner conquistó Wimbledon con una tecnología nacida en la Fórmula 1

Jannik Sinner volvió a conquistar Wimbledon y, además del trofeo, recibió un premio de cerca de US$4,8 millones), la mayor recompensa económica del torneo. Con este triunfo, el italiano alcanzó su quinto título de Grand Slam, defendió con éxito la corona conseguida en 2025 y se consolidó como número uno del mundo.
Sin embargo, detrás de su rendimiento hay una preparación poco habitual en el tenis profesional. Desde hace varios años, Sinner trabaja con Formula Medicine, una empresa italiana especializada en entrenamiento cognitivo que nació en la Fórmula 1 y luego trasladó su metodología a otros deportes de alto rendimiento.
El proyecto fue creado por el médico Riccardo Ceccarelli, quien durante décadas trabajó con pilotos de automovilismo antes de adaptar ese conocimiento al tenis. Según Formula Medicine, la compañía acumula más de 30 años de investigación, ha colaborado con 19 equipos de Fórmula 1, más de 80 pilotos y más de 550 Grandes Premios, además de expandir su trabajo a disciplinas como el motociclismo, la vela y el tenis.
La apuesta de Sinner por esta metodología coincide con el mejor momento de su carrera. A sus 24 años ya suma cinco títulos de Grand Slam, dos coronas consecutivas en Wimbledon y figura entre los jugadores con mayores ingresos por premios oficiales en la historia del circuito ATP, además de importantes contratos de patrocinio con marcas internacionales.
El método de Fórmula 1 que llegó al tenis de élite
La filosofía de Formula Medicine parte de un principio utilizado durante años en el automovilismo: mejorar la capacidad del cerebro para tomar decisiones bajo presión utilizando la menor cantidad posible de energía mental.
Para lograrlo, los deportistas realizan ejercicios cognitivos conectados a sensores que registran variables como tiempos de reacción, capacidad de concentración, respuesta al estrés, memoria operativa y velocidad de procesamiento de información.
En la Fórmula 1, una diferencia de milésimas de segundo puede definir una clasificación o una victoria. Ceccarelli trasladó ese mismo concepto al tenis, donde cada punto exige decisiones rápidas, control emocional y capacidad para mantener la precisión durante partidos que pueden superar las tres o cuatro horas.
El especialista italiano ha trabajado con pilotos como Ayrton Senna, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, entre otros, antes de aplicar el mismo modelo científico al entrenamiento mental de deportistas de otras disciplinas.
Ciencia, tecnología y millones detrás del éxito de Sinner
El crecimiento de Sinner también refleja cómo la inversión en ciencia aplicada se convirtió en una ventaja competitiva dentro del deporte de élite.
El campeón italiano ya había incorporado Formula Medicine antes de ingresar al Top 10 del ranking ATP y ha mantenido ese trabajo durante su ascenso hasta convertirse en el líder del circuito.
Mientras el tenis continúa aumentando sus premios económicos, también crecen las inversiones en preparación física, análisis de datos y entrenamiento mental. Wimbledon repartió en 2026 un récord de US$64,2 millones, un incremento del 20 % frente a la edición anterior, mientras que los campeones individuales recibieron US$4,8 millones cada uno aproximadamente.
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En ese contexto, el caso de Sinner muestra cómo tecnologías desarrolladas originalmente para una categoría como la Fórmula 1 hoy forman parte de la preparación de uno de los deportistas más exitosos del circuito ATP.
Más allá del trofeo y del premio económico obtenido en Londres, el italiano continúa apostando por un modelo basado en datos, mediciones y entrenamiento cognitivo para competir al más alto nivel, una tendencia que cada vez gana más espacio dentro del deporte profesional.