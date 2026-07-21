James Rodríguez apareció tres veces en el top 5 de los jugadores más lentos del Mundial 2026

James Rodríguez cerró el Mundial 2026 con un registro que abrió el debate sobre su condición física. El capitán de la Selección Colombia apareció tres veces entre las cinco velocidades más bajas alcanzadas por un futbolista en un partido durante el torneo, de acuerdo con el listado elaborado a partir de los datos de seguimiento físico de la FIFA.
La dos marcas más bajas correspondieron al colombiano frente a Suiza, cuando alcanzó un mínimo de 23,1 km/h y contra Ghana con un registro de 23,5 km/h. El tercer registro fue el del austriaco David Alaba ante Argelia, con 23,7 km/h. James volvió a aparecer en la cuarta por los 24,2 km/h alcanzados frente a República Democrática del Congo y el listado lo completó Assim Madibo, de Qatar, con 24,8 km/h ante Suiza.
A pesar de esas cifras, James tuvo una participación sostenida en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El volante disputó los cinco partidos de Colombia y acumuló 317 minutos en cancha, con un promedio de 63,4 minutos por encuentro. Esto permite analizar sus registros físicos a partir de una muestra amplia de su campeonato y no de una actuación aislada.
La medición corresponde al sistema de seguimiento implementado durante los 104 partidos del Mundial. Mediante cámaras ópticas y herramientas de inteligencia artificial, la FIFA registró la posición de cada futbolista varias veces por segundo para calcular velocidad máxima, distancia recorrida, aceleraciones, desaceleraciones y número de sprints.
Los datos también muestran una diferencia importante entre James y otros futbolistas colombianos. Mientras el ‘10’ dejó picos entre 23 y 24 km/h en tres encuentros, jugadores como Luis Díaz superaron los 35 km/h, mientras Daniel Muñoz y Richard Ríos alcanzaron velocidades superiores a los 31 km/h durante el campeonato.
El perfil físico de James fue diferente al del resto de Colombia
Los informes del Mundial muestran que la función de James fue distinta a la de los jugadores encargados de atacar los espacios o recorrer grandes distancias a máxima intensidad. El mediocampista fue utilizado principalmente como organizador, un papel que prioriza la ubicación, el pase y la lectura táctica sobre la velocidad en carrera.
El cuerpo técnico también administró sus minutos durante la competencia. James no completó todos los encuentros y terminó el torneo con 317 minutos, suficientes para observar su comportamiento físico durante la fase de grupos y la ronda eliminatoria.
Su velocidad máxima más alta se produjo frente a Uzbekistán, cuando llegó a 27,4 km/h. Posteriormente, sus registros descendieron hasta quedar entre las marcas más bajas del campeonato en los partidos contra República Democrática del Congo, Ghana y Suiza.
La diferencia entre su mejor registro y el menor fue de 4,3 km/h, lo que evidencia que sus cifras tampoco fueron constantes durante toda la competencia y estuvieron condicionadas por el rival, el desarrollo de cada partido y su función táctica.
¿La velocidad máxima puede definir el rendimiento de un futbolista?
La velocidad máxima es solo uno de los indicadores empleados para analizar el rendimiento. Los reportes físicos también contemplan la distancia recorrida, las carreras de alta intensidad, los sprints, las aceleraciones, las desaceleraciones y el posicionamiento de cada jugador.
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El contraste más marcado del Mundial 2026 fue el de Kylian Mbappé, quien alcanzó 37,61 km/h, la mayor velocidad del torneo. La diferencia frente a la marca más baja de James fue de 14,51 km/h, aunque ambos cumplen funciones y presentan características físicas completamente diferentes.
La influencia de un mediocampista organizador no depende exclusivamente de su velocidad, sino también de su capacidad para encontrar espacios, tomar decisiones y participar en la construcción del juego. Sin embargo, los registros sí muestran una diferencia física entre James y varios de sus compañeros, especialmente aquellos cuya función exige presión, recorridos largos y ataques constantes al espacio.