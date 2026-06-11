James Rodríguez lanza proyecto para el Mundial 2026 y promete donar el 100 % de las ventas

A pocos días del debut de Colombia en el Mundial 2026, James Rodríguez anunció una nueva alianza comercial con la marca colombiana Monastery. Se trata de “JR10 Legend”, una colección especial de ropa y accesorios inspirada en la trayectoria del futbolista y que tendrá un componente social: el 100 % de los recursos obtenidos por las ventas será destinado a la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez.
El lanzamiento coincide con uno de los momentos de mayor atención internacional para el capitán de la Selección Colombia. La colección incluye prendas masculinas y femeninas, además de artículos de viaje como maletines, maletas de mano y canguros, desarrollados junto con proveedores internacionales especializados en marroquinería y equipaje.
La apuesta también se convierte en una vitrina para Monastery, una empresa colombiana que actualmente cuenta con 33 tiendas físicas en distintos mercados y una red de 25 distribuidores multimarca en México y Estados Unidos. La compañía busca fortalecer su presencia en Norteamérica y ampliar su llegada a nuevos países mediante franquicias y alianzas comerciales.
Con este proyecto, la marca combina la imagen global de James Rodríguez con una estrategia de crecimiento internacional y un esquema de recaudo para financiar programas sociales, educativos y deportivos dirigidos a comunidades vulnerables en Colombia.
¿Qué incluye la colección JR10 Legend de James Rodríguez y Monastery?
La colección “JR10 Legend” fue desarrollada como un homenaje a la carrera deportiva de James Rodríguez y a su recorrido dentro y fuera de las canchas. Según explicó Monastery, las prendas y accesorios toman como referencia valores asociados al alto rendimiento deportivo, como la disciplina, la constancia y la capacidad de adaptación.
Dentro de la oferta se encuentran camisetas, conjuntos casuales para hombre y mujer, así como una línea de accesorios de viaje. Entre ellos destacan un duffel bag o maletín de viaje, una maleta carry-on para equipaje de mano y un canguro tipo fanny pack.
La compañía señaló que estos productos fueron fabricados junto con proveedores internacionales especializados en artículos de marroquinería y equipaje, una categoría que ha ganado relevancia dentro del mercado global de moda premium en los últimos años.
Los artículos estarán disponibles mediante canales de preventa y reserva anticipada, bajo un modelo de unidades limitadas. La comercialización se realizará a través de las plataformas digitales de la marca y en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín y Barranquilla, incluida la tienda insignia ubicada en la Calle 93 de Bogotá.
James Rodríguez afirmó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los recursos generados por las ventas puedan transformarse en oportunidades para niños y jóvenes beneficiarios de los programas de la fundación que lleva su nombre.
La expansión internacional de Monastery detrás de la alianza con James Rodríguez
El lanzamiento de JR10 Legend también forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de Monastery. La empresa informó que actualmente opera 33 tiendas físicas entre Colombia y otros mercados internacionales, además de mantener una red de 25 distribuidores multimarca en México y Estados Unidos.
La compañía busca aumentar su presencia en Norteamérica mediante negociaciones con grandes cadenas departamentales y el fortalecimiento de sus canales de distribución. Dentro de sus planes figuran compañías como Nordstrom, Macy’s, Saks, Bloomingdale’s y Neiman Marcus, además de su operación en Amazon y otros espacios de comercio electrónico.
De manera paralela, Monastery trabaja en la ampliación de su red de aliados comerciales en mercados como Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, España, Chile y Panamá. La meta de la empresa es alcanzar cerca de 50 socios estratégicos en distintos países.
Recomendado: Así es el contrato especial que pondría a James Rodríguez entre los mejor pagados de la MLS
El crecimiento también contempla nuevas franquicias. Tras su llegada a Aruba, la marca prevé abrir un nuevo punto en San José, California, durante junio de 2026.
Con la colección JR10 Legend, Monastery busca aprovechar la visibilidad de James Rodríguez en el contexto del Mundial 2026 para impulsar su posicionamiento internacional, mientras canaliza recursos hacia iniciativas sociales enfocadas en educación, deporte y desarrollo comunitario en Colombia.James Rodríguez lanza proyecto para el Mundial 2026 y promete donar el 100 % de las ventas
A pocos días del debut de Colombia en el Mundial 2026, James Rodríguez anunció una nueva alianza comercial con la marca colombiana Monastery. Se trata de “JR10 Legend”, una colección especial de ropa y accesorios inspirada en la trayectoria del futbolista y que tendrá un componente social: el 100 % de los recursos obtenidos por las ventas será destinado a la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez.
El lanzamiento coincide con uno de los momentos de mayor atención internacional para el capitán de la Selección Colombia. La colección incluye prendas masculinas y femeninas, además de artículos de viaje como maletines, maletas de mano y canguros, desarrollados junto con proveedores internacionales especializados en marroquinería y equipaje.
La apuesta también se convierte en una vitrina para Monastery, una empresa colombiana que actualmente cuenta con 33 tiendas físicas en distintos mercados y una red de 25 distribuidores multimarca en México y Estados Unidos. La compañía busca fortalecer su presencia en Norteamérica y ampliar su llegada a nuevos países mediante franquicias y alianzas comerciales.
Con este proyecto, la marca combina la imagen global de James Rodríguez con una estrategia de crecimiento internacional y un esquema de recaudo para financiar programas sociales, educativos y deportivos dirigidos a comunidades vulnerables en Colombia.
¿Qué incluye la colección JR10 Legend de James Rodríguez y Monastery?
La colección “JR10 Legend” fue desarrollada como un homenaje a la carrera deportiva de James Rodríguez y a su recorrido dentro y fuera de las canchas. Según explicó Monastery, las prendas y accesorios toman como referencia valores asociados al alto rendimiento deportivo, como la disciplina, la constancia y la capacidad de adaptación.
Dentro de la oferta se encuentran camisetas, conjuntos casuales para hombre y mujer, así como una línea de accesorios de viaje. Entre ellos destacan un duffel bag o maletín de viaje, una maleta carry-on para equipaje de mano y un canguro tipo fanny pack.
La compañía señaló que estos productos fueron fabricados junto con proveedores internacionales especializados en artículos de marroquinería y equipaje, una categoría que ha ganado relevancia dentro del mercado global de moda premium en los últimos años.
Los artículos estarán disponibles mediante canales de preventa y reserva anticipada, bajo un modelo de unidades limitadas. La comercialización se realizará a través de las plataformas digitales de la marca y en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín y Barranquilla, incluida la tienda insignia ubicada en la Calle 93 de Bogotá.
James Rodríguez afirmó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los recursos generados por las ventas puedan transformarse en oportunidades para niños y jóvenes beneficiarios de los programas de la fundación que lleva su nombre.
La expansión internacional de Monastery detrás de la alianza con James Rodríguez
El lanzamiento de JR10 Legend también forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de Monastery. La empresa informó que actualmente opera 33 tiendas físicas entre Colombia y otros mercados internacionales, además de mantener una red de 25 distribuidores multimarca en México y Estados Unidos.
La compañía busca aumentar su presencia en Norteamérica mediante negociaciones con grandes cadenas departamentales y el fortalecimiento de sus canales de distribución. Dentro de sus planes figuran compañías como Nordstrom, Macy’s, Saks, Bloomingdale’s y Neiman Marcus, además de su operación en Amazon y otros espacios de comercio electrónico.
De manera paralela, Monastery trabaja en la ampliación de su red de aliados comerciales en mercados como Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, España, Chile y Panamá. La meta de la empresa es alcanzar cerca de 50 socios estratégicos en distintos países.
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El crecimiento también contempla nuevas franquicias. Tras su llegada a Aruba, la marca prevé abrir un nuevo punto en San José, California, durante junio de 2026.
Con la colección JR10 Legend, Monastery busca aprovechar la visibilidad de James Rodríguez en el contexto del Mundial 2026 para impulsar su posicionamiento internacional, mientras canaliza recursos hacia iniciativas sociales enfocadas en educación, deporte y desarrollo comunitario en Colombia.