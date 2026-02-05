Así es el contrato especial que pondría a James Rodríguez entre los mejor pagados de la MLS

James Rodríguez está cerca de firmar con Minnesota United de la MLS, con un contrato diseñado para maximizar su impacto deportivo y ajustarse a las reglas financieras del torneo estadounidense. El acuerdo contempla una duración inicial de seis meses, con finalización antes del inicio de la Copa Mundial 2026.
La principal singularidad del contrato es que James no ocuparía una plaza de Designated Player, uno de los tres cupos que cada franquicia puede usar para futbolistas con salarios superiores al límite salarial. Para lograrlo, Minnesota United utilizará los mecanismos de compensación permitidos por la liga, conocidos como fondos de asignación generales y específicos, que reducen el impacto del salario dentro del tope presupuestal.
De acuerdo con información de mercado en Estados Unidos, James Rodríguez podría recibir cerca de US$5 millones anuales, cifra que sería distribuida proporcionalmente los seis meses de contrato. De confirmarse, se convertiría en el jugador mejor remunerado en la historia del club, superando ampliamente los salarios actuales de la plantilla.
Esta estructura contractual replica el modelo aplicado por Inter Miami con Rodrigo De Paul, cuando el club buscó incorporar una figura internacional sin comprometer sus cupos estratégicos ni cerrar la puerta a futuros fichajes de alto perfil.
¿Cómo funciona el contrato CBA que firmaría James Rodríguez?
El acuerdo se enmarca dentro del Convenio Colectivo de la MLS (CBA), que regula los salarios, la duración de los contratos y el uso del tope salarial. Bajo este sistema, los clubes pueden firmar contratos de corta duración sin que el salario completo afecte el presupuesto anual.
En el caso de James, Minnesota United evitaría usar una plaza de Designated Player, lo que le permitiría conservar flexibilidad para otras operaciones durante la temporada. Esta fórmula ha sido utilizada por varios clubes para fichajes estratégicos previos a eventos de alto impacto, como Mundiales o torneos continentales.
Como comparación, los jugadores mejor pagados del Minnesota United en la temporada pasada, como Robin Lod, Kelvin Yeboah y Julián Gressel, recibieron entre US$1,1 y US$1,5 millones anuales. El salario de James, incluso por solo seis meses, superaría ampliamente esas cifras y marcaría un nuevo techo salarial para la franquicia.
Para James Rodríguez, el acuerdo representa una oportunidad clave para volver a competir tras quedar libre luego de su salida del Club León de México. La falta de minutos había encendido las alertas en el entorno de la Selección Colombia, donde Néstor Lorenzo ha sido claro en exigir continuidad para mantener un lugar en la convocatoria mundialista.
De darse la firma del contrato, James debutaría con Minnesota United el 21 de febrero frente a Austin FC, curiosamente el primer club de la MLS que descartó su fichaje meses atrás. El acuerdo, que se extendería hasta junio, le permitiría disputar la primera mitad de la temporada y llegar al Mundial con ritmo competitivo.