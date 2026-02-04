A casi cuatro meses del Mundial, James Rodríguez ya tendría definido su nuevo equipo

James Rodríguez ya tendría nuevo equipo en el fútbol internacional. El capitán de la Selección Colombia está cerca de cerrar su llegada al Minnesota United de la MLS, con un contrato de corta duración diseñado para encajar en las reglas salariales de la liga y permitirle competir de inmediato, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026.
Las negociaciones están avanzadas, según información divulgada desde Estados Unidos por el diario The Athletic. Minnesota United, equipo de la Conferencia Oeste, asumiría la llegada del volante colombiano bajo un esquema contractual habitual en la MLS para fichajes de alto perfil, pero sin utilizar uno de los tres cupos de Jugador Franquicia permitidos por equipo.
James, de 34 años, llegaría como agente libre tras finalizar su vínculo con León de México el 31 de diciembre de 2025. En ese club disputó 34 partidos oficiales, con cinco goles y nueve asistencias. Su último compromiso competitivo fue el 9 de noviembre de 2025, lo que lo tiene actualmente con más de dos meses sin fútbol oficial, un factor clave para acelerar su regreso a la competencia antes de la Copa del Mundo.
El calendario también pesa. El debut mundialista de Colombia está proyectado para el 17 de junio ante Uzbekistán y el cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, ha manifestado, en distintos contextos, la necesidad de que sus jugadores clave lleguen con ritmo y continuidad. En ese escenario, la MLS aparece como una liga en plena competencia y con exigencia física sostenida.
Así sería el contrato de James Rodríguez en la MLS
De acuerdo con el abogado Marcelo Bee Sellares, el acuerdo entre James Rodríguez y Minnesota United sería por seis meses. El contrato no ocuparía cupo de Designated Player y se estructuraría mediante el uso de GAM y TAM, fondos asignados por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial dentro del presupuesto permitido.
En 2026, el tope salarial base de la MLS ronda los US$5,5 millones por equipo, con mecanismos adicionales que permiten ampliar ese margen. El salario máximo que cuenta contra el presupuesto es cercano a los US$683.000 anuales, cifra que puede reducirse con dinero de asignación. Bajo este modelo, James podría recibir un ingreso anualizado cercano a los US$3 o US$4 millones, mientras que el impacto contable para Minnesota sería mucho menor.
El Mundial de 2026 comenzará en menos de cuatro meses y James necesita sumar minutos en cancha. Minnesota United le ofrece partidos oficiales, viajes constantes y un calendario exigente, además de visibilidad en el mercado norteamericano, donde la MLS ha crecido en asistencia y derechos comerciales en la última década.
En los últimos meses también se mencionaron otras opciones. Hubo contactos informales desde Brasil, interés exploratorio en Medio Oriente y versiones sobre una posible llegada a Millonarios, opción que no avanzó y hoy no está sobre la mesa. Ninguna de esas alternativas ofrecía un escenario inmediato de competencia alineado con el calendario mundialista.
De concretarse la firma, Minnesota United será el club número 13 en la carrera de James Rodríguez y Estados Unidos el país número 12 en su trayectoria profesional.