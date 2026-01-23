¿Quién puede pagarle a James Rodríguez?: El salario millonario que exige para volver a jugar

James Rodríguez continúa sin club a cinco meses del Mundial y su futuro contractual ha reabierto el debate sobre su nivel deportivo y su costo real en el mercado. El mediocampista colombiano, capitán de la Selección Colombia, finalizó su vínculo con el Club León de México tras el Apertura 2025 y ahora evalúa opciones que le permitan combinar ingresos altos y continuidad antes de la cita mundialista.
Según cifras del sitio especializado Salary Sports, en su último contrato con León, James Rodríguez recibió un salario cercano a los US$5 millones al año. En moneda colombiana, ese ingreso ronda los $22.000 millones anuales, una cifra que lo ubicó como el futbolista mejor pagado de la plantilla del club mexicano durante el año pasado.
James llega al mercado como jugador libre, una condición que elimina el pago de transferencia, pero no reduce su exigencia salarial. De acuerdo con el periodista Melquisedec Torres, el volante solicitó US$7 millones anuales para negociar su llegada a Millonarios: US$5 millones por salario y US$2 millones por otros conceptos contractuales. Ese monto equivale a unos $26.450 millones por año, una cifra fuera del alcance de la mayoría de clubes del fútbol colombiano.
En términos mensuales, ese salario representaría un pago cercano a US$583.000, sin contar premios o variables. La cifra ha puesto el foco en cuánto tendría que invertir el club que decida fichar al ’10’ de la Selección Colombia, especialmente en un contexto donde su continuidad competitiva ha sido intermitente en los últimos años.
Millonarios, MLS y el salario que frenó las negociaciones
A finales de 2025, Millonarios fue el club colombiano que más avanzó en conversaciones con el entorno del jugador. La directiva confirmó contactos, pero la negociación no prosperó por la diferencia entre la capacidad financiera del club y las pretensiones económicas del futbolista. Para poner el dato en contexto, el salario más alto reciente en el fútbol colombiano fue el de Radamel Falcao García, cercano a US$1 millón anual, cinco veces menor que lo solicitado por James.
En la MLS también circularon rumores sobre un posible interés, pero fuentes cercanas al mercado norteamericano descartaron ofertas formales. La liga estadounidense mantiene un sistema de topes salariales que, aunque permite jugadores franquicia, limita contratos del nivel solicitado por el colombiano sin una estructura comercial adicional.
En México, además de León, surgieron versiones sobre sondeos de clubes como Pumas, con propuestas que rondarían los US$6 millones anuales, mientras que en Brasil se mencionó un eventual interés de São Paulo, con cifras más cercanas a US$4 millones por temporada. Ninguna de estas opciones ha sido confirmada oficialmente.
El contraste es claro: mientras James busca mantener un salario de élite, su valor de mercado actual es de 2,5 millones de euros, según datos de Transfermarkt, una cifra que refleja más su edad y continuidad reciente que su trayectoria internacional.
¿Preocupa la falta de ritmo de James de cara al Mundial?
El periodista Carlos Antonio Vélez expuso que, entre septiembre de 2020 y la actualidad, James Rodríguez ha disputado 128 partidos en 65 meses, lo que arroja un promedio de 1,9 partidos por mes.
En ese periodo jugó siete partidos con Rayo Vallecano, 16 con Al-Rayyan, 22 con São Paulo, 23 con Olympiacos, 26 con Everton y 34 con León. Bajo ese promedio, un salario de US$583.000 mensuales implicaría que su próximo club le pagaría esa cifra por dos partidos al mes, un cálculo que ha generado debate.
A esto se suma que James lleva más de dos meses sin disputar un partido oficial. Su último encuentro fue el 18 de noviembre de 2025, cuando Colombia venció 3-0 a Australia en un amistoso internacional. Desde entonces, el jugador se entrena de manera individual en Medellín, mientras define su futuro.
Durante su paso por León, James disputó 32 partidos oficiales, acumuló 2.385 minutos, registró cinco goles y ocho asistencias, y el equipo obtuvo 12 victorias, un rendimiento que no alcanzó para sostener el proyecto deportivo. La directiva decidió no renovar su contrato al cierre del Apertura 2025.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, el dilema para James Rodríguez es claro: priorizar el salario o garantizar continuidad competitiva. Por ahora, el mercado sigue abierto, pero el costo de su salario continúa siendo el principal obstáculo para definir su próximo equipo.