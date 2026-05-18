Óscar Córdoba: “Antes ir a Europa parecía imposible; hoy Colombia exporta jugadores al mundo”

El fútbol sigue moviendo millones en Colombia y las marcas lo saben. Durante los eventos de la Selección Colombia, el comercio, la movilidad y las plataformas digitales registran aumentos de consumo que, según cifras entregadas por DiDi, pueden superar el 17 % en servicios de transporte y el 14 % en pedidos de comida. En medio de ese escenario, la compañía lanzó una estrategia de contenido enfocada en conectar con los hinchas desde la cotidianidad y no solo desde el espectáculo deportivo.
La campaña tiene como eje a Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors, quien protagoniza una miniserie de cuatro capítulos creada por DiDi para América Latina. El formato mezcla humor, oficina y fútbol bajo una narrativa inspirada en situaciones comunes del día a día laboral.
La apuesta ocurre en un momento clave para el negocio deportivo en Colombia. Según la FIFA, la Selección Colombia se mantiene entre las mejores 15 selecciones del ranking mundial y el interés volvió a crecer tras la final de la Copa América 2024. A esto se suma el aumento en el consumo relacionado con partidos, camisetas, televisores, domicilios y movilidad durante jornadas deportivas.
Óscar Castellanos, director de marketing para Latinoamérica en DiDi, explicó que la compañía busca conectar con consumidores que viven el fútbol más allá de la cancha. “No le hablamos solamente al fanático tradicional. El fútbol se convirtió en una excusa social que reúne familias, amigos y compañeros de trabajo”, aseguró.
Óscar Córdoba protagoniza miniserie de DiDi sobre fútbol y vida laboral
La producción “Aquí todos juegan” presenta a Óscar Córdoba como un director técnico dentro de una oficina. La idea es trasladar conceptos del deporte de alto rendimiento al trabajo diario, mostrando cómo resolver problemas bajo presión, trabajar en equipo y responder rápido ante momentos críticos.
“Me retaron a salir de mi zona de confort. Pasé de ser futbolista y comentarista a participar en una miniserie como actor”, afirmó Córdoba en entrevista con Valora. El exarquero explicó que aceptó el proyecto porque mantiene elementos ligados a su experiencia como deportista profesional y a la dinámica de liderazgo dentro de los equipos.
La estrategia de DiDi también apunta a fortalecer el vínculo emocional con los usuarios a través del entretenimiento. Castellanos explicó que el formato busca diferenciarse de la publicidad tradicional y aprovechar el humor para generar cercanía con las audiencias colombianas.
“Queríamos alguien con carisma, confianza y capacidad de conectar con las personas. Óscar Córdoba representa muy bien esos valores”, señaló el ejecutivo.
La campaña incluirá la participación de creadores de contenido y figuras reconocidas de la cultura popular colombiana. Según DiDi, la intención es reflejar situaciones que viven miles de trabajadores durante jornadas deportivas, especialmente en oficinas donde los partidos de fútbol alteran rutinas, horarios y dinámicas de consumo.
El crecimiento del negocio alrededor del fútbol también aparece dentro del discurso de Óscar Córdoba. El exportero aseguró que cada torneo internacional impulsa distintos sectores económicos del país, desde pequeños comercios hasta grandes superficies.
“El fútbol dinamiza totalmente la economía. La gente compra televisores, hace reuniones, consume comida y mueve dinero en muchos sectores”, dijo.
Óscar Córdoba habla sobre dinero, futbolistas e inversión en Colombia
Más allá de la campaña comercial, Córdoba también habló sobre la transformación financiera que ha vivido el fútbol colombiano en las últimas décadas. Recordó que cuando comenzó su carrera, pocos jugadores migraban al exterior y existía poca preparación sobre manejo de dinero e inversiones.
“Nosotros tuvimos que abrir camino desde la ignorancia. Hoy los jugadores cuentan con abogados, asesores financieros y herramientas para cuidar su patrimonio”, afirmó.
El exarquero también destacó el crecimiento del negocio del fútbol colombiano gracias a la llegada de inversionistas privados. Mencionó casos recientes como Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín y Deportivo Cali, clubes que han recibido capital para reorganizar sus finanzas y fortalecer proyectos deportivos.
Según Córdoba, Colombia pasó de tener pocos futbolistas en el exterior a convertirse en uno de los países latinoamericanos con mayor exportación de jugadores. También resaltó el impacto de figuras como Luis Díaz en la percepción internacional del país.
“Hoy un jugador colombiano puede competir en cualquier liga del mundo. Antes muchos preferían quedarse en Colombia porque ir a Europa parecía imposible”, señaló.
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DiDi considera que el fútbol seguirá siendo uno de los principales motores de consumo y conexión emocional en Colombia. La compañía busca aprovechar ese escenario con contenidos propios y servicios integrados dentro de su aplicación, que incluye movilidad, domicilios y soluciones de pago para usuarios en diferentes ciudades del país.