Mundial 2026: Así podrán ahorrar plata los colombianos que viajen a Estados Unidos, México y Canadá

Las billeteras digitales ganan terreno entre los viajeros colombianos que planean asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, que será el primero con 48 selecciones y partidos en tres países, también plantea un reto financiero para los aficionados por el manejo de tres monedas distintas: dólar estadounidense, peso mexicano y dólar canadiense.
El impacto no es menor. Reportes de Yahoo Finance y Sports Value estiman que la Copa Mundial de 2026 podría superar los US$10.9 billones en ingresos, convirtiéndose en el evento futbolístico más rentable de la historia. En paralelo, expertos en pagos internacionales advierten sobre los costos ocultos que enfrentan los turistas al usar tarjetas tradicionales en el exterior.
Según análisis del sector financiero citados por Plus500, las conversiones de moneda, las comisiones bancarias y los intermediarios pueden elevar hasta en 7 % el costo final de cada transacción internacional. Esto afecta gastos cotidianos como transporte, alimentación, hospedaje y compra de boletas durante el torneo.
En ese escenario, las billeteras digitales y las plataformas financieras basadas en ‘tokenización’ buscan posicionarse como una alternativa para reducir costos y facilitar pagos inmediatos. Deloitte reportó que el 94 % de los consumidores de la Generación Z y Millennials prefieren soluciones financieras digitales frente a modelos tradicionales, especialmente para viajes y pagos internacionales.
Billeteras digitales buscan reducir costos de viaje en el Mundial 2026
El crecimiento de las billeteras digitales coincide con una transformación global en los hábitos de pago. El Global Payments Report de Worldpay proyecta que las billeteras virtuales seguirán ampliando su participación en el comercio electrónico y en pagos presenciales durante los próximos años, desplazando progresivamente al efectivo.
Empresas del sector aseguran que una de las principales ventajas para los viajeros es la liquidación inmediata en moneda local. Esto permite pagar directamente en dólares, pesos mexicanos o dólares canadienses sin realizar conversiones previas en casas de cambio físicas ni depender de múltiples bancos intermediarios.
Además del ahorro potencial en costos financieros, algunas plataformas están ofreciendo tarjetas internacionales con mayores capacidades de gasto. En el caso de Simple, la compañía afirma que los usuarios pueden acceder a cupos de hasta US$30.000 para consumos internacionales.
Alex Skalaban, CEO de Simple, explicó que el Mundial 2026 marcará un punto de inflexión para los pagos digitales internacionales. “Estamos ante el primer torneo verdaderamente digital y multimoneda, donde el usuario tiene más poder que nunca para decidir cómo fluye su dinero”, señaló.
‘Tokenización’ y pagos digitales toman fuerza entre turistas colombianos
La tokenización se convirtió en uno de los ejes de estas plataformas financieras. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que esta tecnología permite reducir intermediarios y optimizar costos operativos en pagos digitales internacionales.
El sistema funciona mediante la sustitución de datos sensibles de las tarjetas por códigos encriptados, reduciendo riesgos de fraude y exposición financiera durante compras en comercios físicos y plataformas digitales.
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Para los viajeros colombianos, otro punto clave es la posibilidad de cargar recursos desde Colombia mediante transferencias bancarias o activos digitales como USDC y USDT. También se habilitan pagos por QR y transferencias entre usuarios dentro de las aplicaciones.
La expectativa de mayor flujo turístico hacia Norteamérica para 2026 también está impulsando nuevas estrategias de fintechs y compañías de pagos digitales enfocadas en viajeros latinoamericanos. El objetivo es captar usuarios que buscan reducir costos financieros en eventos internacionales de alta demanda.