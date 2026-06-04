Mundial 2026: Así es el video detrás de una campaña que impactó a más de 35 millones de colombianos

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las marcas intensifican sus campañas para conectar con millones de aficionados que se preparan para seguir el torneo. En ese escenario, Grupo Nutresa presentó una nueva fase de su iniciativa El Sabor de Creer, una estrategia que busca aprovechar la expectativa que genera la Selección Colombia para impulsar mensajes de optimismo y confianza.
La campaña ya alcanza cifras relevantes. Según la compañía, ha impactado a más de 35 millones de colombianos a través de medios digitales, espacios publicitarios en vía pública, medios de comunicación y contenido distribuido por creadores digitales. Además, ha generado más de 150 millones de impactos mediante influenciadores, deportistas, artistas y figuras públicas que han amplificado el mensaje en diferentes plataformas.
La estrategia también ha tenido efectos comerciales. Nutresa reportó un aumento del 12 % en la rotación de productos vinculados a la campaña y un crecimiento de 15 % frente a las ventas proyectadas para el periodo. Los resultados llegan en un momento clave para el consumo masivo, cuando el fútbol suele convertirse en uno de los principales motores de interacción entre marcas y consumidores.
La segunda fase de la campaña coincide con la recta final hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un evento que reunirá a miles de millones de espectadores en todo el planeta y que representa una de las mayores vitrinas para las compañías que buscan fortalecer el vínculo emocional con sus audiencias.
Nutresa reúne a reconocidas voces del periodismo deportivo en nueva campaña rumbo al Mundial 2026
El nuevo capítulo de El Sabor de Creer está centrado en un video que recoge algunos de los mensajes que los colombianos han encontrado en diferentes ciudades del país durante las últimas semanas.
Las frases, ubicadas en más de 400 espacios publicitarios de alto tráfico, fueron diseñadas para acompañar el ambiente previo a la Copa del Mundo. Expresiones relacionadas con la confianza, la esperanza y la ilusión deportiva han aparecido en avenidas, corredores estratégicos y zonas urbanas de las principales ciudades colombianas.
Para esta etapa, la compañía incorporó las voces de tres figuras ampliamente reconocidas por los aficionados al fútbol: Andrea Guerrero, Javier Fernández Franco, conocido como «El Cantante del Gol», y Juan Felipe Cadavid.
La participación de estos periodistas busca conectar con una audiencia que ha seguido durante años sus narraciones, análisis y coberturas deportivas. El video recopila reacciones de ciudadanos frente a los mensajes instalados en espacios públicos y muestra cómo estos contenidos se han convertido en parte de la conversación previa al torneo.
María Elisa Botero, directora de mercadeo de Grupo Nutresa, señaló que la iniciativa busca seguir llevando mensajes positivos a millones de personas y reforzar valores como la confianza y el orgullo en momentos de alta atención nacional.
El impacto de El Sabor de Creer en ventas, alcance y posicionamiento de Nutresa
La campaña se ha convertido en una de las apuestas de comunicación más amplias desarrolladas por el grupo empresarial. En ella participan 17 marcas del portafolio de Nutresa, convirtiéndola en la estrategia multimarca más grande impulsada por la compañía.
El despliegue ha contado con una combinación de publicidad exterior, contenido digital, medios tradicionales y colaboraciones con creadores de contenido. Entre las figuras que han amplificado el mensaje aparecen artistas, deportistas, periodistas e influenciadores con alta presencia en redes sociales.
La iniciativa también ha recibido el respaldo de algunos de los creadores digitales más seguidos de Colombia y América Latina, entre ellos el streamer Westcol, lo que ha permitido ampliar el alcance entre audiencias jóvenes.
El Sabor de Creer llega además en un momento relevante para Grupo Nutresa. La compañía opera con un portafolio de 169 marcas distribuidas en más de 80 países, cuenta con 47 plantas de producción ubicadas en 16 geografías y emplea a cerca de 47.000 personas.
De acuerdo con estudios recientes de recordación de marca, varias de las compañías que integran el grupo mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas categorías dentro del mercado colombiano.
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Con el Mundial 2026 a una semana de comenzar, las empresas intensifican sus esfuerzos para conectar con consumidores que vivirán uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
En el caso de Nutresa, la estrategia apunta a aprovechar el interés que despierta el fútbol para fortalecer la conexión con millones de colombianos y mantener el crecimiento comercial que ha acompañado la campaña desde su lanzamiento.