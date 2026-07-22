Ocho clubes históricos del fútbol colombiano ponen condiciones para negociar el nuevo contrato de televisión

Ocho de los clubes con mayor tradición del fútbol colombiano anunciaron que no cederán sus derechos intangibles y de imagen para la negociación del próximo contrato de televisión hasta que exista un acuerdo sobre un nuevo modelo de distribución de los ingresos por derechos audiovisuales. La decisión fue comunicada de manera conjunta por Millonarios, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali, Junior y Once Caldas.
El pronunciamiento se produce mientras la Dimayor adelanta el proceso para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales del fútbol profesional colombiano para el periodo 2027-2030. La entidad abrió una invitación para recibir ofertas de medios de comunicación, plataformas de televisión y servicios de streaming interesados en explotar comercialmente las competencias durante los próximos cuatro años.
Los ocho clubes aclararon que su decisión no busca impedir la negociación del nuevo contrato de televisión. Su planteamiento es que, antes de adjudicarlo, se acuerde un modelo de distribución de los ingresos que tenga en cuenta variables como el rendimiento deportivo, la inversión realizada y el respaldo de las aficiones.
La decisión no modifica el contrato vigente ni afecta las transmisiones actuales de la Liga BetPlay. El debate está concentrado en el siguiente ciclo comercial, que definirá uno de los principales ingresos centralizados del fútbol colombiano para los próximos años.
Los clubes buscan cambiar el modelo de reparto de los derechos de televisión
En el comunicado conjunto, las ocho instituciones señalaron que el actual sistema de distribución no refleja el aporte deportivo y comercial que, según su criterio, realizan al campeonato. Por ello, plantearon que el nuevo contrato incorpore criterios que premien el desempeño en la competencia, el esfuerzo económico de cada club y el impacto que generan entre los aficionados.
La discusión no es nueva. Desde comienzos de este año ya se conocía que varios de estos equipos buscaban modificar el esquema de reparto antes de iniciar la negociación del contrato que reemplazará al actual vínculo con Win Sports, el cual finaliza en diciembre de 2026.
Con esta posición conjunta, los ocho clubes fijan una condición para avanzar en la siguiente etapa de la negociación: la cesión de sus derechos de imagen e intangibles dependerá de que exista previamente un acuerdo sobre la distribución de los ingresos del negocio audiovisual.
Qué sigue en la negociación de los derechos de televisión del fútbol colombiano
La Dimayor informó que el proceso para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales contempla la participación de empresas nacionales e internacionales dedicadas a la televisión, el streaming y otros formatos de distribución de contenidos deportivos. El objetivo es seleccionar al operador del ciclo 2027-2030 mediante un proceso de invitación privada.
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Dentro del paquete de negociación se incluyen los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones organizadas por la Dimayor, por lo que la autorización de los clubes para explotar sus derechos colectivos resulta indispensable para estructurar la oferta comercial que recibirá el mercado.
Con el proceso de licitación ya en marcha, la discusión deja de centrarse únicamente en quién obtendrá los derechos de transmisión. La prioridad para estos ocho equipos es que, antes de adjudicar el nuevo contrato, se defina cómo se repartirá el dinero de una de las principales fuentes de ingresos para los clubes del fútbol profesional colombiano.
Mientras avanza la discusión, la Dimayor convocó a una Asamblea General Extraordinaria para el 29 de julio. De acuerdo con la resolución expedida por el presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, uno de los puntos del orden del día será el estado actual de las negociaciones para los derechos audiovisuales y digitales, además de un espacio para que los clubes expresen sus inquietudes sobre el proceso.