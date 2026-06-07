La Dimayor tomó una decisión inesperada sobre el formato de la Liga Colombiana

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que el fútbol profesional colombiano no implementará un sistema de playoffs para definir a sus campeones, una propuesta que había generado discusión en distintos sectores del balompié nacional.
Las declaraciones fueron entregadas durante un evento realizado en Cali para la presentación del proyecto de la nueva sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Allí, el dirigente se refirió tanto al futuro de las competencias organizadas por la Dimayor como a los avances en infraestructura para el desarrollo del deporte en el país.
Zuluaga destacó la importancia que tendría este nuevo complejo para el crecimiento del fútbol colombiano y aseguró que la ciudad podría convertirse en un punto estratégico para la formación de jugadores y selecciones nacionales.
Sus declaraciones se producen en momentos en que el fútbol colombiano se acerca a la definición de los torneos del primer semestre de 2026 y continúan los debates sobre posibles cambios en el sistema de competencia.
Dimayor descarta los playoffs para la Liga Colombiana
Durante la entrevista con El VBAR, Carlos Mario Zuluaga confirmó que la Dimayor no contempla implementar playoffs en las próximas temporadas del fútbol profesional colombiano.
Con ello, el dirigente puso fin a las especulaciones que habían surgido alrededor de una eventual modificación del formato de competencia, alternativa que algunos sectores promovían para incrementar la emoción en las fases definitivas de los torneos.
La decisión implica que la estructura actual de los campeonatos se mantendrá, al menos por ahora, sin incorporar mecanismos adicionales para definir a los equipos campeones.
El balance de la Dimayor y la nueva sede de la Federación en Cali
Además de referirse al formato de la Liga Colombiana, Zuluaga entregó un balance del desarrollo de las competencias durante el primer semestre del año.
Según explicó, pese a los retos logísticos y de seguridad que enfrenta el país, la programación deportiva logró mantenerse en gran medida. El dirigente aseguró que cerca del 90 % del calendario previsto desde enero se cumplió conforme a lo programado.
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Por otro lado, destacó el proyecto de la nueva sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Cali. De acuerdo con sus declaraciones a El VBAR, el complejo tendría características similares a las instalaciones que ya funcionan en Barranquilla y se sumaría a otros escenarios deportivos de referencia para el fútbol nacional.
Zuluaga señaló que la nueva infraestructura podría convertirse en un punto emblemático para el desarrollo del deporte en el país y fortalecer los procesos de formación de jugadores y preparación de selecciones nacionales.